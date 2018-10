Tv-dueton maaginen tunnelma yhdisti Jesse Kaikurannan ja Irinan – nyt kaksikko konsertoi Lauluja rakkaudesta -kiertueella

Lauluja rakkaudesta. Se on Jesse Kaikurannan ja Irinan yhteisen konserttikiertueen nimi. Lauantaina rakkauslaulut rantautuvat teatteri Rioon.

– Idea oli kitaristi-tapahtumatuottaja Pasi Ojalan. Hän oli nähnyt Jukebox-ohjelman, jossa lauloimme Irinan kanssa duettona Rakkauslaulun. Siitä kai se idea oli syntynyt pyytää meidät yhteen, rakkauslaulujen äärelle, Kaikuranta kertoo.

Kaikuranta muistaa loppuvuodesta 2014 nauhoitetun lähetyksen hyvin.

– Siellä itse asiassa tapasimme Irinan kanssa ensimmäisen kerran. Tunnelma oli kyseisen dueton aikana kieltämättä aika maaginen.

Rakkauslaulujen konserttikiertueella molemmat laulavat omia kappaleitaan soolona ja muutamia duettoina. Solisteja säestävät kitaristi Ojala ja pianisti Petri Somer.

– He laulavat molemmat myös stemmoja, joten mukana on paikoin aika isojakin köörejä, vaikka lavalla ei ole valtavasti porukkaa.

Sovitukset ovat syntyneet nelikon yhteistyönä.

– Omat biisini ovat pysyneet melko samanlaisina, vähäeleisinä sovituksina. Irinan kappaleet taas ovat kokeneet ehkä isommankin muutoksen muuntuessaan bändibiiseistä tällaiselle pienemmälle kokoonpanolle.

Kappaleita yhdistää rakkaus, ja Kaikuranta iloitsee erityisesti siitä että mukaan mahtuu biisejä myös perinteisen romanttisen rakkauden ulkopuolelta.

– Rakkaus-teeman allehan mahtuu muutakin, kuten esimerkiksi äidinrakkaus, Kaikuranta muistuttaa.

Konserttikiertueen lisäksi Kaikurannalle kuuluu hyvää. Hän on muun muassa näytellyt pääroolin Valkeakosken kaupunginteatteri Sven Tuuva -musikaalissa ja toiminut kansanmusiikkiyhtye Tallarin tuoreimman levyn solistina.

– Se oli hieno projekti. Kansanlaulut ovat itselleni rakkaita, olenhan käynyt Kaustisen musiikkilukion, jossa niiltä ei voinut välttyä. Ajattelen, että tällainen levy on tietynlainen kunnioitus kansanmusiikkia kohtaan.

Kaikurannan mukaan kansanmusiikki on osa meidän jokaisen elettyä elämää.

– Jokaisen elämään ovat joskus kuuluneet kappaleet kuten On suuri sun rantasi autius, joka on myös mukana levyllä, Kaikuranta sanoo.

– Tallari on legendaarinen, huippumuusikoista koostuva yhtye joka on tehnyt kansanmusiikkia yli kolmen vuosikymmenen ajan. Oli kunnia saada olla mukana tällaisessa produktiossa. Olemme tehneet myös keikkoja keväällä julkaistun levyn tiimoilta ja lisää on tulossa.

Omaakin musiikkia The Voice of Finlandista vuonna 2012 ponnistanut laulaja tekee, muttei voi paljastaa vielä enempää.

– Elän jonkinlaista etsikkovaihetta.

Rakkauslaulukonsertit ovat olleet Kaikurannalle toivottu tilaisuus päästä esittämään lauluja yleisölle.

– On ollut upeaa päästä jakamaan lauluja yleisön kanssa. Olemme myös saaneet jo pidetyistä konserteista todella hyvää palautetta Irinan kanssa. Selvästi ihmiset ovat tykänneet.

Ajomatkoilla konserttipaikkakunnalta toiselle duoparilla on ollut aikaa jutella – muun muassa rakkaudesta.

– Siitä juuri tuossa juttelimme. Että sehän on oikeasti ihan tärkein asia maailmassa. Koko maailma voisi paremmin, jos täällä olisi vähän enemmän rakkautta.

Jesse Kaikurannan ja Irinan Lauluja rakkaudesta teatteri Riossa perjantaina 5.10. kello 20.