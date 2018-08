Tv-draaman kulisseissa kuohuu – Sarjoja myydään nyt maailmalle, mutta kuka käärii menestyksen tuomat rahat?

Näyttelijöiden, käsikirjoittajien ja ohjaajien mitta tuli täyteen, juuri kun kotimainen rikossarja Karppi saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa Netflixissä. Tv-alan tekijöiden ja tuottajien välillä on suuri näkemysero korvauksista, sopimuksista ja tekijänoikeuksista.

Näyttelijöiden, käsikirjoittajien ja ohjaajien mitta tuli täyteen, juuri kun kotimainen rikossarja Karppi saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa Netflixissä ensi torstaina 23. elokuuta.

Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko arvelee, että tekijät eivät saa korvauksia, vaikka sarja on myyty isolle suoratoistopalvelulle.

Elokuva- ja tv-tuottaja, tuotantoyhtiö Dionysos Filmsin toimitusjohtaja Riina Hyytiä torjuu epäilyksen. Dionysos Films vastasi Karpin tuotannosta.

Kuusikon mukaan oikeudet lunastetaan tekijöiltä yleensä etukäteen, mutta neuvotteluja käytäessä ei arvioida käytön määrää tai taloudellista arvoa: Yksittäinen tekijä, kuten näyttelijä, ei voi valvoa myyntituloja tai rahoituskuvioita.

– Jos Karppi olisi ollut Ylen oma tuotanto, niin siitä olisivat näyttelijät saaneet korvauksia, koska Ylen kanssa on sopimukset. Mutta kun sarja on ulkoa ostettu, niin minulla on vahva epäilys, että esimerkiksi näyttelijät eivät lopulta saa mitään, Kuusikko sanoo.

Riina Hyytiä huomauttaa, että Karpin tekijänoikeuksien lunastamiseen on etukäteen käytetty Suomessa useita satojatuhansia euroja.

– Rahat ovat menneet juuri ohjaajille, näyttelijöille, käsikirjoittajille. Rahat maksetaan etukäteen, ja se on osa tuotannon kokonaisbudjettia, Hyytiä kommentoi Lännen Medialle.

Tuottaja Hyytiä: Reilut 20 prosenttia keskeisille tekijöille rojalteina

Tuottaja Riina Hyytiä kertoo, että Karpin keskeisille tekijöille menee reilut 20 prosenttia tuotantoyhtiölle tuloutuvista myyntituloista rojalteina eli tekijänpalkkioina.

– Useampi yhtiö ja useampi henkilö eri ammattiryhmistä saavat rojaltia. Tarkemmin en voi sopimuksia avata, mutta saajissa on myös näyttelijöitä.

Rojalti ei Hyytiän mukaan kuitenkaan napsahda heti, kun Netflix-kaupasta uutisoidaan, vaan kyseessä on muuttunut rahoitusmuoto. Kaupasta saatavat rahat ovat osa tuotannon tekemisen rahoitusta.

Hyytiän mukaan koko Karppi-tuotannon budjetista 40 prosenttia on sellaista rahaa, joka on laitettu riskillä.

– Kun kansainvälinen myynti tulee, niin nämä kansainväliset sijoittajat ovat ensimmäiset, jotka ottavat rahansa pois. Mutta tämä raha on täytynyt olla, jotta teos on saatu ylipäätään tehtyä.

Netflixille on myyty tähän mennessä Suomesta kolme sarjaa: Karppi, Sorjonen ja Nymfit. Vienti todennäköisesti lisääntyy. Yle uutisoi tällä viikolla, että Suomessa eletään tv-sarjojen kultakautta.

Kuvassa Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen Karpista.

"Sitä selitystä ei voi olla enää, että menee huonosti"

Taiteellisen sisällön tuottajat ovat käärmeissään, että eivät pääse itse hyötymään uudesta menestyksestä taloudellisesti.

– Alalla menee nyt hyvin, joten sitä selitystä ei voi olla enää, että menee huonosti ja asioita ei voi parantaa, Elina Kuusikko painottaa.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry, Suomen Elokuvaohjaajaliitto ry ja Suomen Näyttelijäliitto ry julkaisivat alkuviikosta yhteisen kannanoton. Liitot vaativat parannuksia tekijänoikeuskorvauksiin ja työehtoihin.

Ohjaajat ovat heikentyneistä sopimuksista erittäin huolestuneita.

– Suomessa taloudellisten tekijänoikeuksien kokonaisluovutuksesta on tullut viime vuosien aikoina uusi normaali, mikä on heikentänyt ohjaajien asemaa, Suomen Elokuvaohjaajaliiton toiminnanjohtaja Kaarina Silvennoinen toteaa.

Hänen mukaansa ohjaajia on viime joulusta lukien painostettu luopumaan tietyistä kollektiivisesti hallinnoiduista tekijänoikeuksista ehtona työsopimuksen allekirjoittamiselle.

– Tämä on Euroopan tasolla tarkasteltuna täysin poikkeuksellista.

Käsikirjoittajatkin ovat huolissaan.

– Sopimusehtoja ja palkkatasoa on yritetty parantaa jo aiemminkin, mutta erityisesti nyt tuntui tärkeältä ottaa nämä asiat esille, kun alalla menee hyvin ja kysyntää käsikirjoittajien työlle on, Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:n toiminnanjohtaja Sonia Meltti korostaa.

– Olisi normaalia, että alan hyvä tilanne ja voimakas kasvu näkyisivät työehtojen ja palkan paranemisena. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Neuvottelut työehtosopimuksista ja tekijänoikeuksista ovat tulehtuneessa tilassa

Draaman tekijöiden ja tuottajien väliset neuvottelut työehtosopimuksista ja tekijänoikeuksista ovat tulehtuneessa tilassa.

– Tuottajat ovat sopimuskumppaneita, mutta tuottajat eivät suostu neuvottelemaan meidän kanssamme työehtosopimuksista, kritisoi Näyttelijäliiton Elina Kuusikko.

– Tuottajien tulisi tulla liittojen kanssa neuvottelupöytään ja sopia alan yhteisistä pelisäännöistä, eikä käydä neuvotteluja suoraan yksittäisen käsikirjoittajan, ohjaajan tai näyttelijän kanssa. Tekijä ei pärjää yksin.

Tuottaja Riina Hyytiä puolustaa, että tuottajat ovat halukkaita neuvottelemaan. Hänen mukaansa pelisäännöistä neuvotellaan joka tuotannossa, eli tekijänoikeuksista neuvotellaan.

– Ei pidä paikkaansa, että emme halua neuvotella, koska neuvotteluja tehdään jatkuvasti projektikohtaisesti.

Hyytiän mukaan työehtosopimuksista ei ole päästy neuvottelemaan, koska esimerkiksi hänen oma tuotantoyhtiönsä Dionysos Films kuuluu Paltaan eli Palvelualan työnantajiin.

– Paltalla on mahdollisuus neuvotella työehtosopimuksia (tes). Se katsoi, että ehdoilla, joita Näyttelijäliitolta tulee, se ei voi lähteä neuvottelemaan, koska tes ei voi sisältää tekijänoikeusneuvotteluja.

Työntekijäliitot huomauttavat, että tämä ei pidä paikkaansa.

– Työehtosopimuksessa voi sopia tekijänoikeuksista. Näin tehdään esimerkiksi tekijöiden ja Ylen työehtosopimuksissa ja kaikkialla Pohjoismaissa. Palta ei vain halua, Kuusikko korostaa.

Hyytiä huomauttaa, että yksittäinen tuotantoyhtiö tai tuottajaliitto ei ole neuvottelukumppani tes-neuvotteluissa, vaan kyse on liittotason asiasta.