TV-dokumentti: Kelet on pitkä, hoikka ja kaunis – kuin Naomi Campbell tai Iman, mutta trans

Dokumenttiprojekti: Kelet

TV1 klo 19.00

*** "Koti ei ole siellä, missä asut, vaan siellä missä sinua ymmärretään." Saksalaisen runoilijan Christian Morgensternin ajatelma sopii erityisen hyvin Keletiin.

Kelet on parikymppinen musta transnainen. Hän on syntynyt Suomessa, mutta kasvanut Manchesterissa. Perhesuhteet katkesivat silloin, kun Kelet tuli ulos kaapista. Hän muutti yksin takaisin Suomeen.

Keletin ulkonäkö on joka tytön unelma: hän on pitkä, hoikka, kaula ja sääret ovat pitkät, poskipäät korkeat. Kuin Naomi Campbell ja Iman – mutta trans.

Keletinkin unelma on päästä malliksi.

Työhaastattelut tyssäävät sukupuolen selvittyä

Ystävät ja yhteisö löytyi sateenkaariperheestä ballroom-skenestä. Paras ystävä sekä tuki ja turva on Lola, jonka kanssa jaetaan drag-kilpailut, valmistautumiset, vogue-tanssiesitykset – kaikki ilot ja surut.

Dokumentti valottaa tätä vähemmistökulttuuria ja vogue-tanssin taustoja kiinnostavasti.

Dokumentin vahvuus on minä-muotoisuus. Kelet puhuu itse vaikeista perhesuhteistaan, arkipäivän haasteista sekä suurimmista haaveistaan päästä catwalkille ja Vogue-lehden kanteen.

Mutta miten se onnistuu, kun työhaastattelutkin tyssäävät siihen, että henkilöllisyystodistuksesta selviää sukupuoli?

Dokumentin pohjavire on surullinen, mutta siinä on myös paljon lämpöä. Drag-tanssiryhmä on perhe ja elämän sisältö.

TV1 torstai 5.3. klo 19.00