Tv-arvio: Modernin ajan mies kiemurtelee maskuliinisuuden kivuliaassa koukussa – Eero Milonoffin Jarkko on traaginen hahmo

Modernit miehet

★★★ Miehen pitää tehdä mitä miehen pitää tehdä. Mutkikkaassa nykymaailmassa se on kaikkea muuta kuin helppoa. Naurunalaiseksihan siinä helposti joutuu. Juuri näin käy tavallista useammin Eero Milonoffin, Iikka Forssin, Tommi Rantamäen ja Jarkko Niemen esittämille kaveruksille Jarkolle, Matille, Tuomakselle ja Petelle, jotka kamppailevat miehisyyden suorituspaineiden kanssa.

Toiselle tuotantokaudelle edennyt, Jäppi Savolaisen ja Juha Pursiaisen ohjaama Modernit miehet -komediasarja on kärsinyt hieman epätasaisuudesta, sillä välillä vitsit ovat suorastaan latteita, mutta parhaimmillaan ne osuvat lujaa miehiseen kipuhermoon ja saavat aikaan vapauttavat naurut.

Mies eikä mikään "tuhkamuna"

Huumoria revitään lähinnä yrityksistä olla miehinen mies. Siitä seuraa vääjäämättä hämmennys: mitä ihmettä se sitten oikein tarkoittaakaan? Aika syvälle miehisyyden ytimeen mennäänkin, kun Tuomas ja Jarkko päättävät tutkituttaa spermansa. Tuomas tosin ryhtyy touhuun eksänsä (Jenni Banerjee) painostamana. Eero Milonoffin esittämän, toksista maskuliinisuutta tihkuvan Jarkon riemulla ei ole rajaa, kun hän saa tietää lopputuloksen: ei tässä aivan "tuhkamunia" ollakaan. Niinpä hän päättää postata koko toimituksen someen.

Homofobiajakso taas kiteytyy irvokkaasti miesluolaan – autotalliin, jonne miesriepu on viskattu itsenäistä naista häiritsemästä.

Mieshahmot ovat varsin tunnistettavia ja liioitellun kliseisiä: on Iikka Forssin esittämä, ruuhkavuosiaan elävä insinöörityyppi, Jarkko Niemen suvaitseva maailmanparantaja Rantamäen ylikiltti, eksänsä pompottelema Tuomas. Sitten on vielä Milonoffiin taksia ajava, epäonnistunut elokuvaohjaaja, joka kiemurtelee tuskaisesti maskuliinisuuden koukussaan kuin liero. Jarkko on traaginen hahmo, ja elokuvarooleissaankin (Raja ja Hymyilevä mies) loistanut Milonoff on tämän sarjan ehdoton tähti.

TV2 klo 21.00 ja Yle Areena

