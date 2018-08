Tv-arvio: Maajussit toivovat taas löytävänsä jonkun jakamaan arjen ilot ja surut

Maajussille morsian

★★★ Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Sen kokemuksen kaltaiseni parantumaton romantikko toivoisi ihan kaikille. Maajussille morsiamen avausjakso antaa tästä taas toivoa, kun kuusi tilallista isäntää ja kaksi emäntää esittäytyvät.

Nyt alkava tuotantokausi on jo yhdestoista. Jos on pitänyt ohjelmasta usean vuoden tauon kuten minä, kannattaa sille antaa taas mahdollisuus. Avausjaksossa esitellyt maajussit ovat valloittavia persoonia. On myös hauska tutustua erilaisten tilojen arkeen, kun esimerkiksi lypsytilan työt eivät ole itselle tuttuja. Eläimet ovat aina hellyttäviä ja tuovat ohjelmaan tahatontakin komiikkaa touhuillaan. Esittelyistä erityisesti jäivät mieleen ohjelman kuopus Aapeli, 22, Alavudelta, perniöläinen Mauno, 36, ja hevostilallinen Aino, 35, Hämeenkoskelta.

Mauno menee omaan makuuni jo vähän yltiöromanttisen puolelle, mutta saa pisteet rehellisyydestä ja avoimuudesta. Hän sanoo suoraan, ettei kovin ylipainoinen nainen viehätä, ja että tulevan puolison täytyisi pitää paljosta läheisyydestä ja koskettelusta.

Ainon nauravaisuus ja vitsailu antaa vaikutelman hersyvästä luonteesta, johon on helppo ihastua. Ystävänsä mukaan myös syvällinen ja viisas puoli on hassuttelun takana olemassa. Näitä samoja ominaisuuksia omaavan miehen toivoisi Ainolle löytyvän ohjelman myötä.

Suloinen Aapeli sulattaa samalla sekä tyttöystäväkokelaiden että anoppien sydämet. "Elän unelmaelämääni tällä hetkellä", hän kertoo, mutta vetoaa ikäluokkaansa toteamalla, ettei hae tilalle emäntää töihin vaan kannustaa tulevaa puolisoa omien unelmien tavoittelemiseen.

Aika monikin maajusseista sanoo, ettei tilalla työskentely ole kriteeri tulevalle puolisolle. Se parantanee mahdollisuuksia.

MTV3 maanantai 20.8. klo 20.00