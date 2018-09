TV-arvio: Jäntevä dokumentti kertoo, keitä eurooppalaiset abortin vastustajat ovat ja miten heidän verkostonsa toimivat

Ulkolinja: Eurooppa kieltää abortit

★★★ "Ei ole mieltä suojella pingviineitä suojelematta sikiöitä." Siinä yksi abortinvastainen lausunto, joka kuullaan nuoren naisen suusta ranskalaisdokumentissa. Ääneen pääsevät niin italialainen arkkipiispa kuin nuori tubettaja, joka tuo julki abortinvastaiset näkemyksensä rennosti kotisohvalta.

Visuaalisesti jäntevä dokumentti ei piilottele sanomaansa: aborttien kieltäminen on väärin. Dokumentti keskittyy paljastamaan, keitä eurooppalaiset abortin vastustajat ovat ja miten heidän verkostonsa toimivat. Aborttia vastustetaan näyttävästi mielenosoituksin ja julistein, mutta myös kulisseissa, joissa pönkitetään konservatiivisia arvoja.

Italiassa monet lääkärit kieltäytyvät omantunnon vapauden nojalla abortin tekemisestä. Tämä puolestaan vaikeuttaa raskaana olevien naisten abortin saantia, vaikka se on laillista.

Aborttia vastustavien mielestä kaikki elämä on pyhää, mutta jonkun elämä on pyhempi kuin toisen. Sikiön hengen pelastaminen on joidenkin lääkärien mielestä tärkeämpää kuin komplikaatioista kärsivän äidin.

Eri maiden abortinvastustajat ovat kytköksissä toisiinsa. He junailevat rahoitusta kampanjointiin. Euroopan unionin ytimessä toimii lobbausryhmä, joka pyrkii lisäämään abortin vastustusta eri tavoin.

Jotkut eurooppalaiset abortinvastustajat ovat sitä mieltä, että aborttien ja avioerojen salliminen johtaa länsimaisen sivistyksen rappeutumiseen.

Joissakin maissa abortin rajoittaminen uudelleen on saanut kannatusta. Esimerkiksi Viktor Orbánin hallitus Unkarissa rajoittaisi abortin saantia. Kansan enemmistö on eri mieltä.

Dokumentissa käydään myös sikiöiden haudoilla eteläisen Euroopan maissa. Se saa pohtimaan elämää, pyhyyttä ja tekopyhyyttä.

