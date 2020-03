Tv-arvio: Bäckström on röyhkeä ja charmikas poliisi, jonka kuivakkana esimiehenä nähdään Pekka Strang – ruotsalainen rikosdraama on rentouttavaa katseltavaa

Bäckström

★★★ Murhatutkija Evert Bäckström on vanhanajan itsetietoinen, röyhkeä, viinaan ja naisiin menevä mestarietsivä. Hän nauttii huomiosta ja on viikoittain mukana tv-show'ssa, jossa muistaa kehuskella ratkaisseensa 99 prosenttia tapauksistaan. Rikospaikalle mennessä on aina aikaa jakaa nimmari tai ottaa yhteiskuva.

Bäckströmin roolissa loistaa Kjell Bergqvist. Hän keikkuu kutkuttavasti ärsyttävyyden ja charmikkuuden puolessa välissä.

Rikostutkinnasta kiinnostunut naapurinpoika tuo Bäckströmin ovelle pääkallon, jonka on löytänyt partioretkeltään saarelta. Kallossa näyttäisi olevan luodinreikä.

Ensimmäisessä jaksossa selviää, kenelle pääkallo kuuluu. Ja se vasta herättääkin hämmennystä.

Mukana on myös huumoria

Kuusiosainen ruotsalainen rikosdraama perustuu Leif G.W. Perssonin kahteen kirjaan.

Synkkiä, tummanpuhuvia, raakoja ja ahdistavia rikossarjoja on nähty. Tässä on virkistävää se, kun mukana on kevennyksenä aimo annos huumoria, joskin ruumiin vierestä lauotut vitsit tuntuvat ajoittain hieman makaabereilta.

Sarja on kuitenkin mukavaa ja erittäin rentouttavaa katsottavaa koronakotoilun aikaan. Mysteeri pitää katsojan hyvin otteessaan.

Sarjan henkilöhahmot ovat aluksi aika karrikoituja, mutta oletettavasti sarjan edetessä heistä löytyy muitakin puolia.

Suomalaiskatsojalle on kiinnostavaa, että Bäckströmin mainion kuivakkana esimiehenä, Pentti Toivosena, nähdään suomenruotsalainen näyttelijä Pekka Strang.

Strang on tehnyt isoja rooleja elokuvissa, mutta nyt hän valloittaa myös tv-sarjat. Paratiisi-rikossarjassa hän teki myös loistotyön aivan erilaisessa roolissa.

C More