Tuoreessa brittidokumentissa Meghan Marklesta on äänessä siskopuoli Samantha – Onko hän ahne vai onko Meghan kiittämätön?

Meghan Markle: Perhe sodassa

*** Kun pariskunta pistää hynttyyt yhteen, muuttokuorman mukana tulee muutakin kuin uusi kumppani ja muutama mööpeli. Loppuelämästä on yritettävä selvitä hengissä puolison vanhempien, sisarusten ja muun suvun kanssa. Se ei ole aina helppoa.

Yhdysvaltalaisen näyttelijän Meghan Marklen ja englantilaisen prinssin Harry Windsorin liitto on tästä groteski esimerkki.

Tuore brittidokumentti keskittyy Meghanin ja hänen amerikkalaisen perheensä väleihin ja välienselvittelyihin. Se on oivallinen oppitunti. Peruskurssin katsottuaan iltapäivälehtien otsikoita ihmettelevä ignorantti ihmispolo on ainakin tietävinään, mistä on kyse.

Kuninkaallisen perheen jäseniä ei ole mukana

Ohjelman ongelma on, että sen paremmin kumpikaan päähenkilö kuin kukaan muukaan kuninkaallisen perheen jäsenistä ei antanut tekijöille haastattelua.

Sen sijaan äänessä on Meghanin sisarpuoli Samantha Markle. Tässä roolituksessa hän näyttäytyy sadun ilkeänä, kateellisena ja ahneena siskopuolena siinä vaiheessa, kun hyvä haltijatar on saattanut Tuhkimon yksiin prinssin kanssa.

Muut puhuvat päät kuuluvat kuninkaallisiin erikoistuneille seurapiiritoimittajille, elämäkertureille ja historioitsijoille. Sen alan ammattilaisia on saarivaltakunnassa paljon. Onkohan heillä oma ammattiliitto tai ainakin yhdistys?

Tarinaa on toki mahdollista katsoa toistenkin silmälasien läpi.

Meghan voi olla kaikkea sitä, mistä hänen isänsä, sisarpuolensa, velipuolensa ja kaukaisemmatkin sukulaisensa häntä syyttävät: sydämetön, itsekäs ja kiittämätön kiipijä, joka on hylännyt perheensä ja häpeää taustaansa.

Perhe sodassa antaa katsojan muodostaa oman mielipiteensä. Kumpi perhe on pahempi?

TV5 tiistai 9.4. klo 20.00