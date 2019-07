Tositarinaan perustuva jännitysdraama kertoo hämäävän hillitystä viiksekkäästä tohtorista, joka asuu Etelä-Amerikassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Saksalainen lääkäri

★★★★ Poliittisesti häilyvä Etelä-Amerikka oli monen natsin valinta, kun toisen maailmansodan jälkeen piti löytää sopiva paikka piilotteluun ja hämärähommiin. Lucia Puenzon hiertävässä jännitysdraamassa ollaan 1960-luvun Patagoniassa, jossa perhe tutustuu saksalaissyntyiseen lääkäriin (Alex Brendemühl). Hillityllä viiksimiehellä on epäilyttävän iso into kaksostutkimuksiin, mistä voikin jo päätellä, kuka tämä on miehiään. (Argentiina 2013)

Yle Teema & Fem keskiviikko 3.7. klo 22.35

Valomerkin jälkeen

★★ Teennäisen intohimokomedian ääressä jaksaa nuokkua tähtikaartin vuoksi. Liv Tyler on poikaystävänsä ampunut uhkea Jewel, joka pistää päät pyörälle kaikilta miehenkuvatuksilta. Näitä riittää baarimikko Matt Dillonista poliisi John Goodmaniin ja lakimies Paul Reiseriin. Tyylitaju horjuu, kun ohjaaja Harald Zwart yrittää peitellä omaperäisyyden puutetta väkivaltaa tyrkyttämällä. Michael Douglas hykerryttää palkkamurhaajana. (USA 2001)

TV5 keskiviikko 3.7. klo 21.00

Sietämätöntä julmuutta

★★★ Kosto elää, mutta silmäkulmat tuikkivat, kun Joel ja Ethan Cohenin piruilevan romanttisen komedian päätähdet kiertävät toisiaan. George Clooney on hohtavahampainen avioerojuristi, joka saa kiinnostavan vastustajan Catherine Zeta-Jonesista. Tumma onnenonkija tienailee rikkailla aviomiehillä ja rahakkailla avioeroilla. Coenien nerokkuus toimii vain pätkittäin, mutta taistelupari iskee kipinää vähän kosteampaankin ruutiin. (USA 2003)

Frii keskiviikko 3.7. klo 2.05