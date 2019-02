Toisiaan inhoavat Nadja ja Josefin joutuvat asumaan samassa huoneessa – Miten käy, kun he luiskahtavat fantasiamaailmaan?

Toiveen sydän

Yle Teema & Fem klo 9.31

★★★ Nuorten fantasiaseikkailussa liikutaan nykyajassa ja salaperäisessä Toiveessa. Uusperhettä ja sen lasten hiertäviä välejä käsitellään realistisesti mutta lempeydellä. Ote ei ole lapsekas, vaan kuulas kuin syyspäivä, jossa on ripaus muistoa kesästä.

Yksi jakso kestää noin 15 minuuttia, mutta lyhyydestä huolimatta tempo on rauhallinen. Martin Larssonin ja Niclas Ekströmin käsikirjoittaman ruotsalaissarjan ilmoitetaan olevan tarkoitettu 6–9-vuotiaille.

Uusperheen tytöillä Nadjalla (Maja Magnusson) ja Josefinilla (Nike Ringqvist) on yhteinen toive, yhteinen huone ja riitaisat välit. Rakastuneet vanhemmat turhan pienessä asunnossa ovat Nadjan isä (Tony Lundgren) ja Josefinin äiti (Hannah Schmitz).

Tytöt ovat samalla luokalla, sekin ärsyttää. Yhdessä he kuitenkin luiskahtavat fantasiamaailmaan – ja yhdessä heidän pitää selviytyä. Toiveen sydämessä asioihin tartutaan suoraan ja symbolein niin, ettei käsittely tunnu liian osoittelevalta. Joitain epäuskottavuuksia on, kuten että opettaja antaa lisäaikaa kotitehtävälle, koska monilta se on tekemättä. Uskomattominta on, että kaikki ovat tehneet sen seuraavana päivänä.

Sarjan kahdeksan jaksoa tulevat televisiosta kerran viikossa sunnuntaisin. Se on turhan verkkainen tahti vartin mittaisille jaksoille. Jos ei jaksa odottaa niin kauan, koko sarja on nähtävissä Yle Areenassa.