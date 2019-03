Toinen tangokansa kuohahtelee – Tuoreen morsiamen viha saa hirmuiset kierrokset

Villit tarinat

**** Lentomatkaajia odottaa varsinainen yllätys. Kahden autoilijan tieraivo kiihdyttää surkuhupaisasta brutaaliksi. Tuoreen morsiamen viha saa hirmuiset kierrokset. Damian Szifronin argentiinalaiselokuva kertoo häijyjä pikku tarinoita kostosta. Latinalainen veri kuohahtelee, mutta suomalaisen on helppo ymmärtää toisen tangokansan jurnutuksia. Ricardo Darin on mukana – jo toista kertaa tällä viikolla. (Argentiina 2014)

Yle Teema & Fem perjantaina 8.3. klo 21.00

Ouija

* Amerikassa on jopa kummitusjuttujen kertoilu kaupallistettu. Tarkoitusta varten myydään tenaville muovipitoista versiota spiritistien perinteisestä aakkoslaudasta Ouijasta. Siinä onkin markkinasegmentti, jolle myös Stiles Whiten ohjaama kauhujännäri on suunnattu. Teinikauhujännäreiden patenteista ei tingitä: Laine (Olivia Cooke) ja kaverit yrittävät saada yhteyden kuolleeseen ystävään, jolloin häijy henki ryhtyy mellastamaan. (USA 2014)

Kutonen perjantaina 8.3. klo 21.00

Enkeli

*** Heroiini tekee pahaa, ja Margareth Olinin elokuvassa myös sen takaa löytyy pahoja asioita. Tutunomainen kuvaus huumekurimuksesta saa kasvutarinasta omakohtaista poltetta. Maria Bonnevie esittää Leaa, joka on jatkanut kotoa perimäänsä traumojen kierrettä. Se olisi korkea aika katkaista, kun hänestä itsestään on tulossa äiti. Lapsuudenmuistojen isäpuolta esittävä Antti Reini on kipeä pala menneisyyden painolastia. (Norja 2009)

TV1 perjantaina 8.3. klo 23.20