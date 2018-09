Titanicissa on häpeämätöntä hurmahenkeä samoin kuin Frederikin Suomi-hitissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Titanic

★★★★ James Cameronin Titanicille on käynyt vähän samoin kuin Frederikin samannimiselle Suomi-hitille: campin ja tahattoman komiikan määrä on kasvanut, mutta jotain häpeämätöntä hurmahenkeä on molemmissa. Celine Dionin äkkimakeat sävelet kuuluvat asiaan, kun yläluokan neito Kate Winslet ja köyhä taiteilija Leonardo DiCaprio rakastuvat kohtalokkaalla valtamerihöyryllä. Kelpaa sen keulilla käsivarsia levitellä. (USA 1997)

Sub lauantai 22.9. klo 21.00

Ali G Indanouse

★★ Onko Sacha Baron Cohenilla maailman paras pokeri? HBO-sarjassa Who Is America? ovela brittikoomikko tökkii parhaillaan presidentti Donald Trumpin ajan Amerikkaa arkoihin paikkoihin. Tämän komedian syyntakeettoman nolo brittigangsta voisi olla yksi sen hahmoista. Pitkässä elokuvassa Ali G:n poliitikonura ja alapäävitsit alkavat puuduttaa. Niitäkin varmaan kannattaa nauttia tv-sarjan tapaan: muutaman minuutin pätkinä. (Britannia 2002)

Kutonen lauantai 22.9. klo 21.00

Lucy

★★★ Luc Besson tykkää tehdä toimintaelokuvia näyttävistä naisista, jotka takovat pahoja miehiä niin sanotusti pataan. Tällä kertaa oli Scarlett Johanssonin vuoro, ja tarmokkaasti hän huumepomon (Min-sik Choi) porukoita päin hyökkääkin. Mikäs on mätkiessä, kun yliannos kokeellista huumetta antaa supersankarin voimat. Henkinen puolikin käy kuulemma kierroksilla, mutta eihän sillä tämän lajin leffassa ikinä ole niin väliä. (Ranska/USA 2014)

TV5 lauantai 22.9. klo 21.00