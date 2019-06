The Handmaid's Tale ahdistaa – moni asia, kuten aseelliset vartijat ovat kuin suoraan nykypäivästä

The Handmaid's Tale

**** The Handmaid's Tale on paljon velkaa pääosan esittäjän Elisabeth Mossin kasvoille. Ilmeet, silmäykset, ihon kunto ja katseen suunta paljastavat ja peittävät juonta tarpeen mukaan.

Tiivis jännite ja ahdistavuus ovat sarjan valtteja, ne pysyvät yllä jaksosta toiseen. Osittain tunne syntyy tuttuudesta, esimerkiksi aseistettuja vartijoita on kuin eurooppalaisten kaupunkien nähtävyyksien liepeillä.

Kun kolmas tuotantokausi alkaa, Mossin roolihahmo June on päättänyt jatkaa taisteluaan Gileadin hallintoa vastaan. Toisen tuotantokauden lopussa hän ei halunnut paeta Kanadaan.

Gilead on kuin Jane Austenin romaanien naisten maailma, mutta painajaisena. Yhteistä Austenille ja The Handmaid's Talelle on, että naiset ovat miesten määräysvallan alla, eikä heillä juuri ole mahdollisuuksia itsenäisiin ratkaisuihin.

Naisen osa Gileadissa on olla vaimo, kotiapulainen, prostituoitu tai synnyttävä orja. Maailmanjärjestys perustellaan uskonnolla.

Yle Teema & Femillä sarjan edellinen, toinen tuotantokausi on edennyt puolivälin tienoille. Tiistaina 11.6. tulee seitsemäs jakso.

The Handmaid's Talen 13-osaisen kolmannen kauden kolme ensimmäistä jaksoa tulevat saataville tänään. Loput kymmenen jaksoa julkaistaan aina torstaisin yksi jakso viikossa.

Maksullinen suoratoistopalvelu HBO Nordic on saatavilla osoitteessa hbonordic.com.

HBO Nordic, kolmas kausi alkaa torstaina 6.6.