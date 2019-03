Tässä on Suomen euroviisukappale: Look Away vei voiton – esittäjänä Darude feat. Sebastian Rejman

Suomen kappale Euroviisuihin valittiin lauantaina UMK 2019 -tapahtumassa, joka järjestettiin Turun Logomossa. Ehdolla oli kolme Darude feat. Sebastian Rejmanin kappaletta eli Release me, Superman ja Look away. Näistä voiton vei Look Away.

Kaikki kappaleet ovat luonnollisesti tuhtia konemusiikkia kuten Darudelta on totuttu kuulemaan.

Suomen euroviisuedustuskappaleen valitsivat yleisö sekä kansainvälinen raati, joiden kummankin painoarvo oli sama. Pisteitä kansainvälisessä raadissa antoivat edustajat Espanjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Israelista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Tšekin tasavallasta.

Vuoden 2019 Eurovision laulukilpailut järjestetään toukokuussa Israelin Tel Avivissa. Voittaja valitaan 18. toukokuuta.

Kaleva.fi:n äänestyksessä lukijat äänestivät selvästi eniten kappaletta Look away.