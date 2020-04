Tarmokas tee se itse -muodin uranuurtaja – saksalaissarja Burda-lehden perustajasta on harkittua ja hillittyä laatudraamaa

Aenne Burda, muodin voimanainen

★★★ Toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa naisen asema määrittyi miehen kautta eikä varsinkaan työntekoa kodin ulkopuolella katsottu hyvällä. Myös Anna Burda oli miehensä, kirjapainon omistavan Franzin käskyvallan alla. Hänen unelmansa on perustaa muotilehti, jossa olisi ohjeita ja ompelukaavoja tyylikkäisiin, käytännöllisiin vaatteisiin. Näin ne olisivat jokaisen naisen saatavilla. Kuten olettaa sopii, hänen miehensä torppaa Annan pyrinnöt heti alkuunsa: vaimon paikkahan on kotona.

Miehen petollisuuden paljastuttua asetelma kuitenkin muuttuu, ja katkeroitunut Anna huomaa tilaisuutensa koittaneen: hän muuttaa etunimensä Aenneksi, ja eipä aikaakaan, kun maineikkaan Burda-lehden ensiaskeleet on jo otettu. Helppoa se ei ole.

Vanhat filmipätkät syventävät ajankuvaa

Saksalainen minisarja pohjautuu Burda-lehden perustajan elämään. Alkujaan kaksiosainen sarja näytetään Ylellä neljänä 45 minuutin pituisena jaksona.

Tarina on kiehtova ja draamaa syntyy niin Burdien yksityiselämän käänteistä kuin lehden tekemisen haasteista. Vaikka pääpaino on ihmissuhteissa, sarja peilaa myös ajankuvaa. Tosielämän makua on haettu vielä vanhoista mustavalkoisista filminpätkistä, jotka liukuvat osaksi tarinaa.

Sarja on tyylikkään harkittua, hieman eleetöntä laatudraamaa, jonka parissa viihtyy vaivatta. Näyttelijäntyö on hyvää, etenkin Burdia esittävän pääparin (Katharina Wackernagel ja Fritz Karl) työskentelyä seuraa ilolla.

Yle Teema & Fem ti–pe klo 20.00 ja Yle Areena