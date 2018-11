Tappoiko Claire Francisin? Rakastettu House of Cards palaa perjantaina ilman häirintäsyytteissä ryvettynyttä johtotähteään Kevin Spaceytä

– Minun vuoroni, sanoo Robin Wrightin näyttelemä Claire Underwood ja katsoo suoraan tv-katsojaan.

Näin päättyi Netflixin huippusuositun ja palkitun House of Cardsin viides kausi. Lause oli osuvampi kuin kukaan osasi tuolloin arvata.

Poliittisen draaman kuudes ja viimeinen kausi tulee perjantaina katsottavaksi suoratoistopalveluun ilman päätähteään Kevin Spaceytä ja siten ilman tv-historian häikäilemättömintä poliittista hahmoa Francis Underwoodia. Nyt pääosassa on hänen juuri Yhdysvaltain presidentiksi noussut vaimonsa Claire Underwood.

Kevin Spacey sai potkut kuudennen kauden kuvausten jo alettua viime vuoden lokakuussa, kun näyttelijä Anthony Rapp syytti tähteä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ajalta, jolloin Rapp oli vasta 14-vuotias. Kohun jälkeen Spaceytä vastaan on nostettu useita härintäsyytteitä, myös House of Cardsin kuvauksista.

Katso trailerilta maistiaisia sarjasta.

Koko sarja oli vaarassa

Tuotantoyhtiö oli kovan paikan edessä, sillä röyhkeästi suoraan tv-katsojalle kommentoiva Francis Underwood on ollut koko sarjan kantava voima.

Kaikeksi onneksi vaimo Claire on kasvattanut rooliaan kausi kaudelta ja myös jo rikkonut tuon niin sanotun neljännen seinän ja puhunut suoraan katsojille. Kameroiden kääntyminen Claireen tuntuu jopa aivan suunnitellulta kuviolta.

Wright taisteli sarjan jatkumisen puolesta paitsi oman työnsä myös muiden tuotannon työntekijöiden puolesta. Hän kertoi E! Newsin haastattelussa, että sarjan keskeytys olisi tarkoittanut jopa 2 500 ihmisen työn päättymistä kesken kaiken ja yllättäen.

– Se ei olisi ollut oikein. Eivät he tehneet mitään väärin, Wright sanoi.

Välttämättömät tapot

Kuudennen kauden ennakkopalojen perusteella Robin Wright täyttää komeasti Spaceyn paikan valokeilassa.

Netflix on jo paljastanut, että Spacey kirjoitettiin ulos sarjasta tappamalla Francis. Faneja kiinnostava kysymys onkin nyt, kuka hänet tappoi? Kuinka kylmäveriseksi vaimo Claire lopulta paljastuu?

Ruumiitahan sarjassa on tullut ennenkin. Koko sarjan avauskohtaus, jossa Francis tappaa paljain käsin naapurin koiran, antaa suunnan tulevalle. Toimittaja Zoe Barnesin (Kate Mara) kuolema kakkoskauden alussa yllätti kaikki.

Underwoodit kipuavat politiikan korkeimmalle huipulle Francisin sanoin “ikäviä mutta välttämättömiä” keinoja kaihtamatta. Rouva Underwood ei häviä tässäkään kisassa miehelleen. Tappoihan Claire jopa oman rakastajansa Tom Yatesin (Paul Sparks) vitoskaudella jäämättä teosta kiinni – ainakaan toistaiseksi.

Joko Wrightin palkka nousi?

Robin Wright nousi otsikoihin vuona 2016, kun hän vaati tasa-arvon nimissä sarjasta samaa palkkaa kuin Kevin Spacey. Wright katsoi oman hahmonsa nousseen yhtä merkittäväksi kuin Spaceyn ja jopa katsojien suosikiksi.

Tuotantoyhtiö perusteli palkkaeroa sillä, että Spacey oli myös yksi sarjan alkuperäisistä tuottajista. Wrightille annettiin tuolloin pieni palkankorotus ja lisäksi tuottajan titteli sekä tilaisuus ohjata muutama jakso.

Mikähän mahtaa olla tilanne nyt, kun Spaceyn palkkapussia ei tarvitse enää täyttää?

Ei Wrightin palkka toki ole pieni ollut. Hän tienasi Forbesin mukaan vuonna 2016 joka jaksosta 420 000 dollaria ja sarjasta yhteensä 5,5 miljoonaa. Spaceyn tili karttui samana vuonna tosin miljoona dollaria muhkeammaksi.

Voittoisa uudistaja

House of Cardsin ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin Netflixissä vuonna 2013. Sarja on voittanut useita Emmy- ja Golden Globe -palkintoja. Se on Netflixin tunnetuin alkuperäissarja ja eräänlainen lippulaiva suoratoistopalveluiden sarjatuotannoille – ja jopa uudenlaiselle television katselulle.

Sarja julkaistiin poikkeuksellisesti kerralla kokonaan, joten se on ollut luomassa niin sanottua binge-watching-ilmiötä eli sarjan useiden jaksojen “ahmimista” putkeen.