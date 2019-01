Tangokuningas, karaoken mestari, pokerinpelaaja ja pikaluistelun SM-mitalisti: The Voice of Finlandissa kirjava joukko kisaajia

Kahdeksannelle kaudelle ehtineen suosikkikilpailun The Voice of Finlandin tuomareilla on edessään taas kova urakka. Laulukilpailuun saapui nimittäin yli 1 500 hakemusta. Kuka heistä saa tuomareiden tuolit käännettyä ja äänellään vakuutettua Anna Puun, Toni Wirtasen, Redraman ja Olli Lindholmin?

Ensimmäiseen Ääni ratkaisee -vaiheeseen tiensä on selvittänyt yli sata kilpailijaa. Kilpailijajoukko on paitsi laaja, myös kirjava. Kilpailijoilla on yhteensä yli kymmenen eri äidinkieltä. Myös ikähaitari on suuri: nuorimmat kilpailijat ovat 16-vuotiaita ja vanhin 63-vuotias. Osa on jo hankkinut kannuksia laulajana.

Mukana myös tangokuningas

Yksi heistä on tamperelainen Marko Lämsä, vuoden 2006 tangokuningas, joka nykyisin työskentelee personal trainerina.

Helsinkiläiset Astrid Nicole ja Veli-Pekka Tähtinen taas ovat suomalais-panamalainen pariskunta, joka tapasi toisensa Kanadassa karaoken MM-kisoissa. Astrid voitti tuolloin koko kisan ja vei maailmanmestaruuden.

Nokialta tuleva Joonas-Ville Hietaniemi puolestaan pelaa ammatikseen pokeria ja haaveilee opinnoista Sibelius-Akatemiassa.

Pikaluistelun SM-mitalisti esiintyy tuomareille

Ensimmäisessä jaksossa tuomareille esiintyy muun muassa pikaluistelun monikertainen SM-mitalisti Carolien Hunneman, joka on alunperin kotoisin Alankomaista.

Tällä kaudella Ääni ratkaisee -vaihe on kuvattu Porvoon Taidetehtaalla. Jatkoon päässeet kisaavat totutusti Turun Logomossa Kaksintaistelu- ja Knockout-vaiheissa. Heikki Paasonen ja Elina Kottonen toimivat edelliskauden tapaan juontajina kilpailussa, joka huipentuu huhtikuussa suoriin livelähetyksiin.

