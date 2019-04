Tällaista on Gladiaattorien kuvauksissa: Cobra hymyilee, Mertaranta innostuu eikä vammoiltakaan vältytä

Antero Mertaranta kertoo, mitkä ovat kolme Gladiaattoreiden valttia. Viivi Pumpanen tukee kilpailijoita, mutta ei gladiaattoreita. Kisaaja Tuomas Simola innostui ohjelmasta jo pikkupoikana.

Gladiaattorit palaa MTV3:lle. Kilpailusarja nähtiin Maikkarilla 1990-luvulla. Vuonna 2017 Gladiaattoreiden uusia jaksoja tuli Neloselta.

Pääsimme seuraamaan uusimman kauden kuvauksia. Gladiaattorit alkaa tänään 21. huhtikuuta.

Nyt mukana on 13 gladiaattoria ja 24 kilpailijaa. Todellisuudessa kuvauksiin osallistuu kilpailijoita vieläkin enemmän, sillä mukana on aina myös varakilpailijoita, näin varaudutaan loukkaantumisiin. Pieniä vammoja tulee lähes aina kuvauksissa, niin nytkin.

Antero Mertaranta selostaa taistoja yhdessä 1990-luvun Gladiaattori-konkari Mika "Mohikaani" Ounaskarin kanssa.

Antero Mertaranta pukeutuu kauluspaitaan vasta Gladiaattoreiden finaalissa. Pikkutakki on kuitenkin päällä kaikissa lähetyksissä.

Selostajalegenda tekee monenlaisia juontotöitä. Hän on selostanut jääkiekkoa, yleisurheilua ja jalkapalloa. Lisäksi Mertaranta on juontanut muun muassa Se on siinä -urheiluvisaa, euroviisukarsintoja ja tehnyt Mertaranta ja legendat -ohjelmasarjaa sekä Kunnian päivää.

– Jos on mahdollista, niin teen mielelläni jotain muuta kuin urheilua, Mertaranta sanoo.

Mertarannan mukaan Gladiaattorit eroaa urheilusta sikäli, että ohjelma on viihdettä. Kun urheilussa kaikki kilpailevat, niin Gladiaattoreissa kilpailijat kisaavat pisteistä ja gladiaattorit yrittävät estää.

– Jääkiekossa maalivahti on viimekädessä se, joka yrittää estää.

Jokaisessa jaksossa on seitsemän kilpailua ja loppurata. Yksi mies- ja yksi naiskilpailija pääsee jatkoon. Finaalissa taistelee kolme miestä ja kolme naista.

Mertaranta nostaa neljä asiaa Gladiaattoreiden valteiksi.

– Monipuolisuus, vauhti ja se, että gladiaattoreiden ja kilpailijoiden roolit eroavat toisistaan paljon. Parasta on kuitenkin ratkaisuvaihe eli finaalirata!

Cobra ei sääli kilpailijoita

Terhi Lumme on Cobra, eikä hän sääli kilpailijoita.

Terhi Lumme ei ole Gladiaattoreissa ensimmäistä kertaa Cobran roolissa, mutta itseään hän ei ole kovin paljon televisiosta katsellut.

– Minähän tiedän, miten kävi, hän kertoo syyksi.

Cobran rooli on muuttunut aiemmasta: teräksisyyden lisäksi on luvassa enemmän hymyä.

– Se on enemmän minua itseäni, vaikka ylläpidän myös tietynlaista viileyttä.

Siviilissä Terhi Lumme toimii opettajana Haagan peruskoulussa Helsingissä. Sen lisäksi hän tekee valmennustöitä.

Hänellä on vahva urheilutausta: miekkailua, crossfitiä ja painonnostoa. Gladiaattoreihin Lumme valmistautuu kuin painonostokisaan, molemmissa itse kisan kesto on lyhyt.

Lumme haluaa antaa tytöille mallin siitä, että nainen voi olla vahva ja itsevarma kuten hän Cobrana.

– En sääli kilpailijoita, he ovat itse halunneet mukaan, Lumme toteaa kuvaustauolla Tampereella Mediapoliksessa.

Viivi Pumpanen on unelmatyössään

– Parasta Gladiaattoreissa on kilpailijoiden rohkeus mennä kisaamaan ammattilaisten kanssa, ohjelman juontaja Viivi Pumpanen sanoo.

Gladiaattoreiden juontaminen poikkeaa tavallisesta haastattelusta siinä, että jututettavat ovat joko antaneet kaikkensa juuri ennen haastattelua tai tekevät sen heti sen jälkeen.

– Kilpailijoita täytyy joskus tukea, jotkut ovat ensimmäistä kertaa televisiossa. Gladiaattoreita ei oikeastaan tarvitse tukea, he ovat henkisestikin vahvempia kuin minä, Pumpanen sanoo.

– Koen, että juontajana mun rooliini kuuluu olla kaikkien tsemppari.

Juontajana, esiintyjänä, näyttelijänä ja laulajana Pumpanen on unelmatyössään, jota kohti hän on pyrkinyt. Gladiaattoreiden lisäksi hänet nähdään Possessa.

Viivi Pumpanen haluaa juontajana olla kaikkien Gladiaattoreihin osallistuvien kannustaja.

Teatterinlavalla hän on ollut muun muassa Lappajärvellä ja UIT:ssa Helsingin Peacock-teatterissa, Valkeakoskella ja Turussa, tulevaisuudessa myös Oulussa.

– Sellaista reissaamistahan tämä työ on.

Urheilutaustaakin löytyy, Pumpanen harrastaa taekwondoa ja liikkuu paljon luonnossa, varsinkin koiransa kanssa.

Pumpaselle tärkeä Luna-koira ei ole Gladiaattoreiden kuvauksissa Tampereella mukana. Saksanpaimenkoira on "mummolassa" Pumpasen vanhemmilla.

Ennen kuvauksia Pumpanen rauhoittuu omassa huoneessaan. Juontotöissä hänellä ei ole rauhoittumisen lisäksi kummempia rituaaleja.

Teatterissa on toisin.

– Puen ensin vasemman jalan kengän. Lisäksi poskeen teipattava mikrofoni on oltava aina kiinni just leukaluun kohdalta ja niskateippi on pakko olla.

Pumpanen miettii, että ehkä toimet vaikuttavat kokonaisolotilaan, että kaikki on kohdallaan esityksessäkin.

Voittamaton ihaili Gladiaattoreita jo 1990-luvulla

Kilpailija Tuomas Simola haluaa käyttää itsestään roolinimeä gladiaattorien tapaan. Kamppailulajeja harrastavat Simola on Voittamaton.

– Katselin 1990-luvulla Gladiaattoreita televisiosta ja innostuin, siksi olen nyt mukana.

Hän ei valmistaudu mitenkään erityisesti kuvauspäiviin. Simola uskoo normaalin harjoittelunsa riittävän, sillä sitä ei ole ihan vähän.

Kuinka hänelle käy, selviää, kun uusi kausi alkaa 21. huhtikuuta. Simola on mukana ensimmäisessä jaksossa.

Gladiaattorit, MTV3 sunnuntai 21.4. klo 19.30