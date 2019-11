Taistelu simpanssilauman herruudesta on julmaa – David saa kokea kilpailun

Avara luonto: Eläinmaailman dynastiat

**** Simpanssien suuri yksinäinen on tarina simpanssiryhmän valtataistelusta ja henkiinjäämisestä.

Ohjelma vie simpanssien laumaelämään ja keskelle selviytymistaistelua, jossa johtajan on pelättävä nuorten vastustajien hyökkäämistä. Vahva, muttei murtumaton, alfauros David on ollut vallassa jo pitkään.

Davidia vastustavat urokset nousevat lopulta kapinaan ja hylkäävät entisen johtajansa. On kuivakausi, joten lauman on lähdettävä uusille maille, jossa on vettä ja ravintoa.

Haavoja paranneltuaan David lähtee etsimään laumaansa ja pyrkii takaisin johtoon. Voimia ei ole, mutta viisaudella voi päästä pitkälle.

Elämä on raakaa ja armotonta eläinmaailmassa, jossa tarvitaan viekkautta ja ajattelua

Dokumentissa tuntee olevansa simpanssien kanssa

Dokumentin kuvaus on onnistunut mahtavasti. Voi tuntea olevansa keskellä Senegalin kauniita trooppisia metsiä ja karuja savanneja simpanssien kanssa. Se tekeekin luonto-ohjelman seuraamisesta mielenkiintoista.

Simpanssit aloittavat BBC:n viisiosaisen dokumenttisarjan. Eläinmaailman dynastiat -sarjassa seurataan viiden eri eläinlajin selviytymistä.

Ensi viikolla ollaan keisaripingviinien mailla. Sen jälkeen Avarassa luonnossa nähdään taisteleva leijonalauma, kapinoiva hyeenalauma sekä pentujaan puolustava tiikeriemo.

TV1 lauantai 9.11. klo 18.43

Kirjoittaja on 15-vuotias Lännen Median tet-harjoittelija.