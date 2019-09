Syöpä pysäyttää jokaisen, mutta nuoret potilaat jaksavat pitää yllä toivoa

Prisma: Syöpä teini-iässä

★★★ Nuoria on Britannian syöpäpotilaista vain yksi prosentti. Millaista on olla nuori ja sairastaa syöpää? Joukko nuoria kertoo kaunistelematta kokemuksistaan ja peloistaan, mutta myös vahvasta toivosta.

Yksi heistä on Chloe Thurloe, joka sai sai imusolmukesyöpädiagnoosin 20-vuotiaana. Diagnoosin saaminen oli nuorelle ihmiselle järkytys, tietenkin.

Thurloe sanoo itse, että alku oli hyvin vaikeaa. Onneksi hänen saamansa hoito on ollut hyvää.

Kun solunsalpaajahoito on tauolla, hiukset alkavat kasvaa. Hoidot veivät kuitenkin Thurloen pitkät vaaleat hiukset, eikä hän oikein ole tottunut vieläkään ulkonäköönsä. Tämäkin on yksi asia, johon vakavalla sairaudella on ollut vaikutusta.

Pientä lohtua tuovat peruukit. Joka aamu hän voi valita: pinkkiä vai sinistä, lyhyttä vai pitkää?

Jokainen brittidokumentin esittelemistä potilaista on pohjimmiltaan tavallinen murrosikäinen nuori, jolla piti olla elämä edessä, ja jokainen heistä on ainutkertainen yksilö.

Miten diagnoosi vaikuttaa heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa? Miten he kestävät rankat sivuvaikutukset? Perheen ja läheisten lisäksi myös nuoria hoitavat ammattilaiset nousevat tärkeään rooliin.

14-vuotiaalla Sophiella diagnosoitiin keuhkokasvain jo kuusi vuotta sitten, ja nyt hän osallistuu syöpätutkimukseen. Koska syöpälääkkeet ovat kehittyneet, hän on saanut apua juuri hänen sairauteensa tehoavasta täsmälääkkeestä. TV1 keskiviikko 11.9. klo 19.00