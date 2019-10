Sylvi-Helena on 26-vuotiaana työkyvytön ja varaton – dokumenttisarja kertoo köyhistä suomalaisista

Some Deep Story

★★★ Sylvi-Helena kävelee vähän huonosti astellessaan pihan poikki ruokkimaan eläimiään. Hän on vasta 26-vuotias, mutta elämässä on tapahtunut jo paljon. Ero, josta jäi käteen myyntikelovon talo. Lisäksi sairaudet, pahimpina skolioosi ja lonkkavaiva, ovat vieneet työkyvyn.

Raahelainen nuori nainen kertoo tilanteestaan avoimesti. Hän ei kuitenkaan surkuttele, vaan katsoo myös eteenpäin. Yrittämisen puutteesta häntä ei voi syyttää, mutta olosuhteet ovat mitä ovat.

Sylvi-Helena rakastaa eläimiä. Mutta saako pitää eläimiä, jos on varaton?

Some Deep Story -dokumenttisarjan uusi kausi kertoo köyhyysrajan alapuolella elävistä suomalaisista. Tilastokeskuksen mukaan heitä on lähes 700 000. Dokumenttisarjassa on haluttu antaa ääni näille vähävaraisille ihmisille informatiivisesti ja rehellisesti.

Aiemmin sarjassa on aiemmin käsitelty muun muassa kiusaamista ja syrjäytymistä.

Kolmessa uudessa jaksossa kuullaan myös viitasaarelaisen yksinhuoltajan elämästä. Hän ei meinaa pärjätä palkallaan, vaikka on kokopäivätyössä. Pääkaupunkiseudulla vieraillaan ruoka-avussa. Erityisesti kolmen nuoren naisen haastattelu on kiinnostava. He edustavat uudenlaista urbaania köyhyyttä.

Dokumenttisarja on ohjaaja Sami Kieksin käsialaa. Kaikki osat ovat nyt nähtävissä Areenassa. Perjantaista alkaen niitä esitetään myös TV1:ssä.

2.10. alkaen Yle Areena.