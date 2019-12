Suoratoistomakasiini: Uusin Tuntematon sotilas C Morella itsenäisyyspäivänä

Kirjailija Väinö Linnan klassikkoromaanista tehtiin uusi elokuvaversio vuonna 2017.

Eero Ahon ja Jussi Vatasen tähdittämä ja siitä tehty viisiosainen televisiosarja julkaistaan C Moressa itsenäisyyspäivänä.

Elokuvan ohjasi Aku Louhimies.

Edvin Laineen vuonna 1955 ohjaama Tuntematon sotilas tulee Yle Teema & Femiltä itsenäisyyspäivänä 6.12.

Tuntematon sotilas, C More 6.12.

Suomalaiset kullankaivajat Tankavaarassa ja kollegat Yukonissa

Yukonin erämaassa rikkauksien etsintä jatkuu, mutta samoissa töissä ollaan Tankavaarassakin. Erikoisohjelma Gold Rush Suomi on nähtävissä Dplay+:ssa.

Suoratoistopalvelussa on myös Kultakuumeen 10. kausi sekä kaikki aiemmat kaudet, joita tulee myös televisiokanava Kutoselta.

Gold Rush Suomi, Dplay+

Erikoisreportteri Jaakko Keso liftaa Suomen halki

Yle Kioskin erikoisreportteri Jaakko Keso selvittää kummallisuuksia viisiosaisessa dokumenttisarjassa.

Hän kertoo Jonne-meemin taustalla olevan inhimillisen tragedian, liftaa Suomen halki ja tutkii Helsingin klassikkolähiön Jakomäen slummiutumista. Mitä ne ja muut jaksot paljastavat Suomesta ja suomalaisista?

Keso sanoo haluavansa välittää erilaisia todellisuuksia ymmärrettävästi ja samaistuttavasti.

Jaakko Keso Yle Areena 12.12.

Ulla Taalasmaan oma sarja

Salattujen elämien toimelias Ulla Taalasmaa (Maija-Liisa Peuhu) ja hänen kärkevät mielipiteensä ovat pääosassa viisioisaisessa sarjassa.

Sarja on syntynyt Ullaa alusta asti näytelleen Peuhun ideasta yhteistyössä tuottaja Marko Äijön kanssa.

Ullalla on asiaa C More 16.12. ja Mtv-palvelu 19.12.