Suoratoistomakasiini: Gentleman Jackin oikea nimi on Anne Lister – sarja perustuu Listerin päiväkirjoihin

Anne Lister ei ollut tavallinen 1800-luvun nainen. Hänet tunnettiin myös Gentleman Jackinä. Häntä on sanottu myös ensimmäiseksi moderniksi lesboksi. Hän kertoi elämästään päiväkirjoissa, jotka on kirjoitettu pääosin salakoodauksella.

Sally Wainwright loi Listeristä draamasarjan, jonka pääosassa on Suranne Jones. Muissa rooleissa ovat muun muassa Katherine Kelly, Sofie Gråbøl ja Gemma Jones.

Gentlemen Jack, HBO Nordic 23.4.

Kotikatu muuttaa 10. kaudella

Luotoloiden, Mäkimaiden ja Partasten elämä jatkuu Kotikadulla Helsingissä. Yle Areenaan julkaistaan sarjan kymmenes tuotantokausi torstaina.

Kauden jaksossa numero 322 Jouluksi kotiin koko joukko muuttaa Korkeavuorenkadulta Kallioon. Muutto esitettiin suorana 23.12.2004.

Kotikatu, Yle Areena torstai 25.4.

Sketsejä yli 30 vuoden takaa

Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki naurattavat vuodelta 1971 olevassa sketsiviihdeohjelmassa Ällitälli. Naurattavatko vitsit vielä? Jokaisessa jaksossa on mukana myös musiikkivieras.

Ajankuvaa on sekin, että sarjaa tehtiin kaikkiaan 16 jaksoa, joista vain kolme on värillisiä. Heikki Kinnunen jatkaa uraansa edelleen Tampereen Teatterissa. Leo Lastumäki on kuollut muutama vuosi sitten.

Ällitälli, Yle Areena perjantai 26.4.

Ulkopuolelle jätetty

Seitsemäsluokkalainen Oda (Jenny Evensen) jätetään ulkopuolelle, kun taas hänen ystävänsä Arin (Sana Omar) pääsee mukaan suosittuun porukkaan.

Lik meg on norjalainen draamasarja 12–14-vuotiaille, se kertoo kiusaamisesta ja ystävyydestä. Tapahtumat koetaan sekä kiusaajan että kiusatun näkökulmasta.

Lik meg, Yle Areena keskiviikko 1.5.