Suomen vahvimman naisen voimat karttuivat Viron maaseudulla – syksyn ensimmäisessä Perjantai-lähetyksessä puhutaan täydellisestä vartalosta

Omien ihanteidensa ja kuvitelmiensa pohjalta - itsekin olin tyytymätön fyysiseen olemukseeni ja heikkouteeni jo lapsena. Lisäksi olin kasvatettu olemaan puolustautumatta joten päädyin koulukiusaajien kohteeksikin. Kehittyi ahdistuksia ja tarve purkaa turhaumia. Sen sijaan että olisin keskittynyt rauhoittumiseen keskityin aggression harjoittamiseen. Siitä tulee helposti tapa. Aikaa myöden kiinnostuin punttien nostelusta ja alkuun tulokset olivatkin melko mukavia mutta äkkiä huomasin että on erittäin helppo treenata liikaa ja siten pysäyttää kehitys. No, sitten tuli mukaan lääkintäåpuoli joka muutti tilanteen. Täysin. Omalla kohdalla ei omakuva muuttunut kuitenkaan enkä "vahvana" ollut tyytyväinen itseeni. Lopulta lopetin osaksi terveyssyistä ja pidin pari vuosikymmentä taukoa, nyt olen uudestaan alkanut treenaamaan. Ja aivan eri pohjalla eli ilman steroideja... Hauskaahan se on enkä vastusta lääkintäpuolta mutta tiettyjä asioita ei saisi päästää elämän keskipisteiksi. Entiset nostajat ei näistä paljoa puhele ja nykyisetkään ei rohkene kertoa totuutta vaan pitävät yllä satumaata, joka on joidenkin etu. Ei välttämättä yleinen etu. Ongelma on hiukan sama kuin missä tahansa todellisuutta muokkaavassa asiassa. Eihän ihminen harjoittelematta jaksa maratooniakaan juosta - ja paranee se kestävyys samoilla keinoin kuin voimatkin...