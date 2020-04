Suomalainen tanssielokuva on kehittynyt huimasti – liike ja mielikuvitus virtaavat Ylen myöhäisillassa

Uusi Kino: Ha Ha Ha ja muita tanssielokuvia

★★★ Suomalainen tanssielokuva on kehittynyt huimasti Loikka-tanssielokuvafestivaalin ansiosta. Tapahtuma on kuitenkin lopetettu rahoituksen puutteessa. Nyt Ylen kulttuurikanavan myöhäisilta on tärkeä väylä saada näitä elokuvia näitä esille.

Ha Ha Ha on tanssielokuva normien rikkomisesta ja naurun voimasta. Tehtaassa valmistetaan ja purkitetaan naurua. Sitä lähetetään maailmalle tarkkaan annosteltuina, hillittyinä annoksina. Eräs nainen ei osaa nauraa normien mukaan, vaan hihittää holtittomasti. Mainiossa elokuvassa on sekä tiukkaa taiteellisuutta että musikaalien voimaa.

Tanssielokuvien, kuten yleensä lyhytelokuvien, tarinat ovat usein valloittavan mielikuvituksellisia.

Perheen taisto ruokakaupan halki

Maailmalla palkintoja voittanut Cold Storage oli vuosina 2017–2018 eniten esitetty kotimainen lyhytelokuva kansainvälisillä festivaaleilla. Pilkkimies kaivaa esiin kivikautisen jäämiehen ja kunhan molemmat vähän sulavat, on ystävyyden ja tanssillisen irrottelun aika.

Lisäksi nähdään mustavalkoinen Through the supermarket in five easy pieces, joka näyttää perheen taiston ruokakaupan halki. Siihen olisin kaivannut lisää tanssia, tanssielokuvista kun on kyse.

Lyhytelokuvien jälkeen nähdään tanssiaiheinen pitkä dokumenttielokuva Bobbi Jene. Se kertoo amerikkalaisesta tähtitanssijasta Bobbi Jene Smithistä, luovan työn lunnaista, sydänsuruista ja tanssijan tiestä itsenäiseksi taiteilijaksi.

Yle Teema & Fem klo 22.55