Stormy Danielsin kunnianloukkaussyyte Trumpia vastaan hylättiin

Aikuisviihdetähti Stormy Danielsin kunnianloukkaussyyte Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan on hylätty liittovaltion oikeudessa, kertoo yhdysvaltalaismedia. Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, on väittänyt, että hän harrasti Trumpin kanssa seksiä vuonna 2006. Viime keväänä Clifford kertoi lisäksi julkisuudessa, että häntä uhattiin väkivallalla vuonna 2011 pian sen jälkeen, kun hän oli suostunut kertomaan lehdistölle kokemuksistaan Trumpin kanssa.

Cliffordin ulostulon jälkeen Trump kirjoitti tviitissään, että Cliffordin väitteet uhkailusta ovat huijausta.

Cliffordin mukaan Trumpin tviitti oli herjaava. Tuomarin mukaan Trumpin liioiteltu tviitti oli laillinen, kertoo muun muassa Guardian.

Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on aiemmin myöntänyt oikeudessa, että Cliffordille maksettiin hyssyttelyrahaa vain päiviä ennen presidentinvaaleja.

Trump puolestaan on myöntänyt, että Cohenille on korvattu summa, jolla tämä maksoi Stormy Danielsin hiljaiseksi. Trump on kuitenkin kiistänyt tienneensä maksun yksityiskohdista. Jälkeenpäin Trump on kuvaillut maksua "yksityiseksi sopimukseksi", johon ei käytetty kampanjarahaa.

Cohen on myöntänyt syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen kertoi oikeudessa maksaneensa hiljaiseksi myös toisen naisen. Maksulla estettiin tabloidilehteä julkaisemasta Playboy-malli Karen McDougalin tarinaa.

