Stalinin metodit taas käytössä Venäjällä – vallanpitäjät näyttävät pelkäävän nuorisoa

Ulkolinja: Kreml vs. nuoriso

★★★★★ Oletko kasvisruokaa syövä ja airsoft-roolipeliä harrastava nuori?

Jos olet ja asut Venäjällä, voit joutua 15 kuukaudeksi tutkintavankeuteen ja saada syytteen terrorismista sekä vallankaappauksen valmistelusta. Vankeustuomio saattaa olla 20 vuotta.

Näin kafkamaisesti kävi Dmitri Ptselintsevalle ja hänen kymmenelle kaverilleen.

Samankaltaisessa ahdingossa on tutkintavankeuden jälkeen kotiarestiin määrätty 17-vuotias Anna Pavlikova ystävineen. Tyttöporukka erehtyi keskustelemaan politiikasta netissä ja pikaruokapaikassa.

Poliisi soluttautuu

Heistä ja monista muista tapauksista kertoo Marko Lönnqvistin erinomainen dokumentti.

Se alkaa venäläiseltä rap-keikalta ja leikkaa sieltä Kremlin kristallikruunujen alle, jossa presidentti Vladimir Putin ohjeistaa alaisiaan.

– Jos rap-musiikkia ei voi pysäyttää, sitä pitää johtaa ja ohjata oikeaan suuntaan, presidentti sanoo ovela ilme kasvoillaan.

Se on avainohje. Koneisto tekee työtä käskettyä ja yrittää ohjata nuorisoa "oikealle" tielle uhkailemalla, sensuroimalla, lavastamalla, kiristämällä ja jopa kiduttamalla. Metodit ovat tuttuja neuvostodiktaattori Josif Stalinin ajalta.

Avainsana on puolestaan internet. Se on viranomaisille vaikea valvottava, mutta konstinsa on siihenkin. Poliisi on muun muassa soluttautunut Telegramin ja muiden nuorten suosimien pikaviestipalvelujen ryhmiin.

Vallanpitäjät näyttävät pelkäävän nuorisoa

Tuore suomalaisdokumentti on huolellista työtä.

Se on monipuolinen ja moniarvoinen. Käsikirjoitus etenee sujuvasti mutta ei hätäisesti ja antaa aikaa myös Venäjän valtakoneiston äänenpainoille.

Avainlauseena mieleen jää: vallanpitäjät pelkäävät nuorisoa.

TV1 torstai 25.4. klo 22.00