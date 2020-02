Spoilattuja kirjoja, lukuhaasteita, kirjavinkkausta ja kirjoittajan työn saloja – kotimaisissa kirjapodcasteissa ruoditaan rohkeasti eri aiheita, usein huumorillakin

Verkossa kuunneltavissa äänitiedostoissa eli podcasteissa löytyy kirjojen ystäville paljon valinnanvaraa.

Kirjailijavieraita ja monipuolisia aiheita

Marko Suomen Takakansi-podcastissa pohditaan lukemista ja kirjallisuutta eri kanteilta, annetaan kirjavinkkejä ja Spoilatut kirjat -jaksoissa ruoditaan luettua. Vieraina ovat olleet muun muassa Anna Perho ja Elina Hirvonen. Podcastissa on käsitelty monipuolisesti eri aihepiirejä, kuten kirjankansitaidetta, medialukutaitoa ja kirjallisuuden eri lajityyppejä. Jaksojen yhteydessä julkaistaan aiheeseen liittyviä lukusuosituksia.

Takakansi.

Kotimaisten kirjapodcastien pioneeri

Jonna Tapanaisen ja Johanna Laitisen vuonna 2016 perustettu Sivumennen on yksi suosituimpia kotimaisia kirjapodcasteja. Hyväntuulen podcast, jossa piisaa myös huumoria. Kirjojen lisäksi siinä ruoditaan feministisellä otteella toisinaan myös tv-ohjelmia ja muita ajankohtaisia aiheita. Jaksoista kootaan myös kirjalistat.

Sivumennen.

Sonja ja Lilli kirjapinojen keskellä

Kirjapinon takaa on Sonjan ja Lillin mukaansa tempaava kirjapodcast. Kaksikon keskustelu on rönsyävän rentoa ja innostunutta. Jaksoissa ruoditaan jo luettuja kirjoja ja suunnitellaan tulevia lukemisia. Muutamia hauskoja erikoisjaksojakin on kuultu, kuten lukumaraton, kaverin suosikkikirjan lukuhaaste ja First Chapter -haaste, jossa kirjapinosta seuloutuu luettavaksi ensimmäisten sivujen perusteella kiinnostavin. Puheena olleista kirjoista julkaistaan myös kirjalistat.

Kirjapinon takaa.

Puhetta kirjoittamisesta

Essi Pulkkisen ja Jukka Aholan Kertojan äänessä käsitellään perusteellisesti kirjallisuuden ohella kiinnostavia kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten luovuutta tai vaikkapa sitä, millainen on rakkausromaanin rakenne. Tekijät lukevat ääneen myös omia tekstejään ja haastattelevat kirjailijoita.

Kertojan ääni.