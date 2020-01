Sohvaperunat jakavat taas katsojakokemuksiaan – tosi-tv-sarjan yhdeksännellä tuotantokaudella on mukana 20 erilaista kokoonpanoa ympäri Suomen

Idea on älytön: katsoa nyt televisiosta ihmisiä, jotka katsovat televisiota. Suomalainen Sohvaperunat-reality on kuitenkin lyönyt itsensä läpi, eikä todennäköisesti sittenkään ole kyse vain älyttömyydestä, vaan tavallisuudesta, aitoudesta. Keskiössä ovat tv-ohjelmien sijaan ihmiset, joista osasta on tullut jo kuin vanhoja tuttuja sarjaa seuranneille.

Televisiota katsovat "Sohvikset" ovat tavallisia suomalaisia, jotka kokoontuvat kotisohvilleen katsomaan televisiota ja kommentoimaan persoonalliseen tyyliinsä näkemäänsä: edellisviikon tv-ohjelmia. Katsoja pääsee kurkistamaan heidän koteihinsa, ainakin siihen sohvannurkkaan. Sohvien ääressä napostellaan, rapsutellaan välillä lemmikkejä ja kommentoidaan kuin ohimennen elämänmenoa.

Britanniassa on myös julkkisversio

Sohvaperunat on palkittu jo kolme kertaa parhaan viihdeohjelman Kultaisella Venlalla. Sen formaatti on peräisin brittiläisestä Goggleboxista. Britanniassa sarjasta on versonut myös spin-offeja eli oheisohjelmia, kuten Vlogglebox, jossa 16–24-vuotiaat kommentoivat älylaitteidensa sisältöä. Ohjelmaformaattiin on tullut myös julkkisversio.

Sohvaperunoiden yhdeksännellä tuotantokaudella on mukana 20 erilaista kokoonpanoa ympäri Suomen: pariskuntia, ystävyksiä, perheitä ja seniorikodin miesporukkaa. Tuttu joukko saa oululaisvahvistusta, kun mukaan tulevat ystävykset Asta ja Katariina. Ensimmäisessä jaksossa Keihäsmatkat herättää lomamuistoja ja kaukokaipuuta.