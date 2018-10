Skarsgård on lumiauraaja, jonka hillitty mieli järkähtää, kun poika surmataan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Lumiauramies

★★★ Stellan Skarsgård on niin kehuttu ja kiitetty kansainvälinen ruotsalaistähti, että ihmetyttää, kuinka puisevia rooleja hän on viime vuosina tehnyt. Hans Petter Molandin pokerinaamaiseen tragikomediaan ote kuitenkin sopii. Nils on Norjan lumisten vuoriseutujen auraaja ja rinnehoitaja, jonka hillitty mieli järkähtää peruuttamattomasti, kun rikollisjoukko teloittaa vahingossa hänen poikansa. Kosto on oleva kylmä. Ensiesitys. (Norja 2014)

Yle Teema & Fem sunnuntai 14.10. klo 22.00.

A Little Chaos

★★★ Alan Rickman ehti ohjata romanttisen draaman, jossa kisaillaan sekä Versailles’n puutarhan suunnittelussa että rakkauden vehreillä kunnailla. Historiallisten tosiasioiden kanssa elokuvalla ei ole tekemistä, mutta Ludvig XIV:n aikaisten röyhelöiden ja laatuluokan näyttelijöiden vuoksi se on viehkoa katsottavaa. Suunnittelijoina kohtaavat Kate Winslet ja Matthias Schoenaerts. Ohjaaja on Aurinkokuningas. Eneiesitys. (Britannia 2014)

TV5 sunnuntai 14.10. klo 21.00.

Snowden

★★★ Maailmanparantaja Oliver Stone löysi jälleen inspiraation tositapahtumista. Joseph Gordon-Levitt tekee intensiivisen roolin Edward Snowdenina, joka kääntyi USA:n tiedustelupalvelun isänmaallisesta nörtistä maan historian kuuluisimmaksi tietovuotajaksi. Stone antaa kansallisten urkintapaljastusten jysähdellä maaliin kuin syvyyspommien, mutta maailmanpolitiikan laajempi kuva tuppaa unohtumaan. Ensiesitys. (USA 2016)

Nelonen sunnuntai 14.10. klo 22.30.