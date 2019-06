Seksistä ja rakkauden etsinnästä huumoria tekevä kolmikko: "Meillä on paljastusten piiri"

Nuori nainen etsii rakkautta, sekoilee seksin kanssa ja häpeää. Siitä ja paljosta muusta kertoo uusi kotimainen sketsisarja Hillo. Sen ovat tehneet Essi Hellén, Niina Koponen ja Emma Kunnas. Kolmikko on käsikirjoittanut Hillon ja he näyttelevät pääosat. Koponen on säveltänyt ohjelmassa kuultavat kappaleet. Hän ei ollut mukana haastattelussa.

Onko rakkauden etsinnässä jotain, mistä ei voi tehdä sketsiä?

– Ei ole. Kaikesta ihmisen haavoittuvuudesta ja noloudesta voi tehdä komiikkaa, Essi Hellén sanoo.

– Tärkeää on, ettei naureta kenellekään, vaan paljastetaan omia haavoittuvuuksia, Emma Kunnas sanoo.

Miksi Hillo piti tehdä?

– Halusimme tehdä komediaa, johon voi itse samaistua, joka käsittelee naisen tai naisoletetun elämää. Pelkkä hauskuuttaminen ei ole ollut tarkoituksena, sanovat Essi ja Emma.

Esimerkkinä he mainitsevat amerikkalaiskoomikko Amy Schumerin.

– Meillä on edelleen paljastusten piiri.

Ovatko tapaukset totta?

– Sketsit ovat fiktiota, vaikka pohjana on saatettu käyttää omia tai tuttujen kokemuksia, somessa nähtyjä meemejä tai kuultuja juttuja, sanoo Emma Kunnas.

Miksi Hillo pitää nähdä, Essi Kunnas ja Emma Hellén?

– Jos joku kokee, että "toi on niin minä" tai "mun elämääni", olen tyytyväinen.

– Kohderyhmänä ovat 15 – 29-vuotiaat naiset. Joitain Hillo voi suututtaa, eivätkä kaikki varmastikaan pidä siitä.

– Kaikki saavat katsoa ja samaistua.

Millaista on näytellä omaa tekstiään?

– Merkityksellisempää, sanovat molemmat.

– Ideointi- ja käsikirjoitusvaiheessa kolmen kesken työskentely oli helppoa, mutta kun astelee kameran eteen ja tajuaa, että pitää esimerkiksi olla alasti, Silloin miettii, että oliko järkee, kertoo Emma.

– Tämän jälkeen kunnioitan käsikirjoittajia paljon enemmän kuin aiemmin, Essi sanoo.

Vaikuttaako Hillon tekeminen tulevaisuudensuunnitelmiinne?

– Käsikirjoittaminen on ollut haave ja toivon, että voin jatkaa sitä, sanoo Essi . Hän on työskennellyt tuottajana ja näytellyt viime aikoina vain harvakseltaan.

– Toivon, että voin jatkossa tuoda henkilökohtaisuutta mukaan tekemiseeni. Hillon jälkeen ei täydellisen Instagram-maailman esittäminen tunnu tärkeältä, Emmi sanoo.

Hillo on katsottavissa jo kokonaan Yle Areenasta.

Hillo TV2 lauantai 8.6. klo 21.00 ja 21.21