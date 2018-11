Sekasin2 on kuin rajumpi Skam – sarja kouraisee kaikkia

Sekasin2

★★★★★ Tämä sarja osuu sydämeen. Sekasin-nuoret valloittivat jo ensimmäisellä tuotantokaudella, joka sijoittui mielisairaalan suljetulle osastolle. Toisella tuotantokaudella seurataan yrityksiä elää avohoidossa. Syrjäytyminen on askeleen päässä, kun ei ole kämppää, työtä ja rahaa.

Mukana on uusia hahmoja, kuten Hyden 9. luokkalainen pikkuveli Sampo ja muita perheenjäseniä. Se tuo lisää tarttumapintaa.

Sarja on suunnattu nuorille, mutta se kouraisee kaikkia. Ote on rohkea ja suora, käsikirjoitus koukuttava, tyypit valloittavia ja jotenkin niin tosia. Tämä on Skam monta astetta rajumpana tai täkäläinen Trainspotting.

Elämä ja kuolema risteävät. Varsinkin jakso numero 6 pysäyttää. Kuvaus on rankkaa, mutta lämpöäkin löytyy, ja ystävyys kantaa.

Kaikki nuoret näyttelijät ovat tuoreita kasvoja ja todella hyviä rooleissaan.

TV2 esittää kaikki kymmenen jaksoa peräkkäin. Sekasin ja Sekasin2 löytyvät myös Yle Areenasta.

TV2 tiistai 6.11. klo 22.00