Sarbaz lähti töistä kaupasta, mutta ei tullut koskaan kotiin – dokumentti poliisin voimankäytöstä Ruotsissa

Ampumavälikohtaus Nygatanilla

★★★★ Tiistai-iltana vähän yhdeksän jälkeen Sarbaz ilmoittaa olevansa lähdössä töistä, avovaimo odottaa kotona päästäkseen yövuoroon. Mies ei tule koskaan kotiin, vaan hän kuolee poliisin luoteihin Örebron Nygatanilla.

Mitä oikein tapahtui ja miksi?

Kaksiosainen dokumentti on kiinnostava monesta syystä: Miten julkisuudessa käsitellään tapahtumia, perheen tilanne, miksi mies lähti pakoon, onko poliisin toiminta suhteessa epäiltyyn rikokseen? Kiinnostavaa on myös, miten paljon tietoa, kuvaa ja mielipiteitä on nähtävillä ja luettavissa sosiaalisessa mediassa jo tapahtuma-aikaan ja sen jälkeen.

Sarbazilta jäi puoliso Amanda ja kaksi tytärtä sekä äiti, isä ja veli.

Takaa-ajossa paljon riskejä

SVT:n dokumenttitoimituksen toimittaja Bo-Göran Bodin käsittelee myös muita takaa-ajotapauksia ja yleisemminkin Ruotsin poliisin voimankäyttöä.

Takaa-ajoissa pakenijan tekemiksi epäillyt rikokset ovat yleensä pieniä. Rangaistuksena olisi usein vain sakkja tai lyhyt vankeustuomio.

Takaa-ajoissa riskit ovat suuret poliisille, takaa-ajetulle ja sivullisille.

Ääneen pääsee myös poliisi. Olosuhteiden hankaluus ja päätöksenteon nopeus yllättävissä tilanteissa ovat poliisin vaikeaa arkea.

Ruotsissa oikeus on linjannut päätöksissään, että ampuminen on oikeutettua, jos poliisi luulee olevansa vaarassa.

