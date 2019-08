Saoirse Ronan tahtoo pitää päänsä romanttisessa tieteisjännärissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Host – Vieras

★★★ Vuonna 1994 syntynyt Saoirse Ronan on sukupolvensa lahjakkaimpia elokuvanäyttelijöitä. Todisteeksi voi katsoa Andrew Niccolin romanttisen tieteisjännärin, jossa hän onnistuu taittamaan Twilight-kirjailija Stephenie Meyerin tarinan tahatonta komiikkaa. Perusidea voi hyvinkin puhutella nuorta kohdeyleisöä. Rauhanomainen vastarinta on ratkaisu, kun vieras laji ottaa ihmiskunnan mieliä haltuun kuin myrkylliset ajatukset. (USA 2013)

Hero torstai 15.8. klo 21.00

Ristiaallokko

★★★★ Ei voi mitään: kesän loppusuoralla illat pitenevät. Toisaalta Hollywoodin vanhat film noir -melodraamat näyttävät paremmilta nyt kuin juhannusyönä. Max Ophülsin tarina unelmaliiton painajaisesta hönkii juuri sopivasti kohtalonvoimaa. Dallasista ja Hitchcockin Vertigosta tuttu Barbara Bel Geddes on nainen, joka menee naimisiin Robert Ryanin kanssa. Tämän hahmossa on paljon monimiljonääri Howard Hughesia. (USA 1949)

Yle Teema & Fem torstai 15.8. klo 21.00

Tears of the Sun – auringon kyyneleet

★★★ Kun isot Hollywood-tuotannot yrittävät kehittää sosiaalista omaatuntoa ja kansainvälistä näkökulmaa, on jälki usein vähän noloa. Sellaiselta ei välty myöskään Antoine Fuguan jännitysdraama Nigeriasta. Bruce Wills on luutnantti, joka haluaa pelastaa lääkäri Monica Belluccin ja potilaat. Elokuvan maailmanpoliittinen näkemys on naiivi, mutta sisällissodan kurimus riipaisee. (USA 2003)

Sub torstai 15.8. klo 21.00