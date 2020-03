Sanni purskahti itkuun saatuaan tietää jättihittinsä menestyksestä: "Kun elämän suurimmasta sydänsurusta syntynyttä biisiä on kuunneltu näin paljon, siitä nousee iso merkityksellisyyden kokemus"

Sanni: Minulle merkityksellisimmät biisini

Me ei olla enää me

Albumilta Sotke mut (2013).

"Ensimmäinen biisi, jonka kirjoitin sooloartistina. Tein sen pienessä kalliolaisessa kämpässä ja soitin kitaralla Hank Sololle, johon olin juuri tutustunut. Se oli alkusysäys meidän yhteistyöllemme. Tosi tärkeä kappale."

Prinsessoja ja astronautteja

Albumilta Sotke mut.

"Ensimmäinen sinkku, joka aloitti koko homman. Se on vedetty aivan kaikilla keikoilla, ja sen esittäminen on vieläkin kivaa. Ei tule sellaista häpeän tunnetta, että mitä sitä on tullutkaan aikoinaan tehtyä."

2080-luvulla

Albumilta Lelu (2015).

"Se biisi muutti elämäni. Jos Me ei olla enää me oli läpimurtobiisi, niin 2080-luvulla -kappaleen myötä kaikki muuttui vielä isommaksi ja massiivisemmaksi."

Että mitähän vittua?

Albumilta Sanni (2016).

"Toinen samantyyppinen iso hetki elämässä. Biisi teki Spotifyssa päiväkohtaisen suoratoistoennätyksen, jota ei vielä kukaan ole ylittänyt."

Hei kevät

Albumilta Trippi (2019).

"Se on sellainen biisi, joka on pyörinyt päässäni jo tosi monta vuotta ja hakenut muotoaan. Uusimmalle levylle oikea muoto löytyi, ja kappaleesta tuli juuri sellainen kuin olin halunnutkin."