Sankarit ovat nokkelia naisia – tässä sarjassa on Mission Impossiblen ja Ocean's Elevenin henkeä

Straight Forward

**** Tanskalais-brittiläisen perheen illallinen päättyy ampumavälikohtaukseen, jossa perheen isoisä saa surmansa.

Petersen on rikollisperhe, mutta varkaudet ovat eettisellä pohjalla. Silvia Petersen huijaa vain rikkaita ja pahoja poikia.

Isänsä murhan tunnekuohuissa hän tekee kostoksi suuren raharyöstön, ja astuu samalla pahasti pahamaineisen rikollispomon varpaille.

Koko perhe on vaarassa. Silvia pakenee Uuteen-Seelantiin. Tytär ja isoäiti pakoilevat myös tahoillaan.

Tilanteet ja asetelmat muuttuvat nopeaan tahtiin. On taitavia suunnitelmia, luottoihmisiä, petturuuksia – ja viihdyttäviä huijaustemppuja.

Päähenkilö on niin nokkela, että hän pyörittää mennen tullen poliisiakin.

Pakomatkalla puhelimia kuluu. Niitä on mukana kassillinen. Yksi soitto, ja puhelin järveen.

Vauhtia ja nopeita käänteitä kuin vuoristoradan ajelussa

8-osaisessa Viaplayn alkuperäissarjassa on Mission Impossible ja Ocean's Eleven -henkeä. Erityisen ilahduttavaa on, että keskiössä ja toimijana on naiskolmikko: äiti, teinitytär ja isoäiti. Harmaahiuksinen isoäiti on mukana täysillä, mutta arvonsa tuntevasti esimerkiksi sieppausdraaman luovutuksessa.

Sarjan juoni rullaa kuin vuoristoradan ajelu: on kiihdytyksiä, vauhtia, vaaraa, nopeita käänteitä ja ympärimenoja. Väkivaltaa riittää vähän turhan paljon.

Sarja on pohjoismainen ja uusiseelantilainen yhteistuotanto, ja katsojan iloksi maisemat vaihtuvat tiuhaan Tanskan ja Uuden-Seelannin välillä. Käsikirjoitus ja ohjaus ovat huolellisia ja laadukkaita.

Rikossarjan pääosissa nähdään Cecilie Stenspil (Rantahotelli) ja Troels Lyby (Klassefesten) ja Vibeke Hastrup (Vallan linnake, Petos).

Viaplay 17. huhtikuuta alkaen