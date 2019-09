Samuli Alapuranen tekee elektronista musiikkia nimellä O Samuli A, musiikkiharrastus alkoi kempeleläisestä örinämetallibändistä – Katso video kappaleesta Torspopipo

O Samuli A -nimellä elektronista musiikkia tekevä Samuli Alapuranen oli ehtinyt pyöritellä biisinraakileitaan jo useamman vuoden, kunnes hän vihdoin viime talvena otti itselleen aikaa viimeistellä aikaansaannoksensa. Urakkaa helpotti Helsingin Merihaassa sijaitsevaan asuntoon rakennettu kotistudio.

– Kerrostalossa ei tietenkään voi kovaan ääneen soittaa, mutta se, että voi sängystä kierähtää suoraan syntikoiden kimppuun, madaltaa kynnystä tehdä kaikenlaisia pieniä kokeiluja, Kempeleestä lähtöisin oleva Alapuranen toteaa.

Musiikki on videografiikkaa päivätyökseen tekevälle Alapuraselle rakas harrastus.

Harrastuksen vaaliminen itsessään tuntuu noudattavan tiettyä aaltoliikettä. Välillä Alapuranen touhuaa aktiivisemmin O Samuli A:n biisien parissa, välillä hän työstää jotain muuta. Viime aikoina työn alla on ollut doom ja sludge metalia soittavan Exo (7) -yhtyeen uusi demokasetti.

– Teen myös aika paljon valo- ja vj-keikkoja Aavikon ja K-X-P:n kanssa. Varsinkin K-X-P on reissannut paljon, ja siksi viikonloput, jotka ovat yleensä hyviä omien projektien tekemiseen, ovat olleet vähissä, hän selvittää.

– K-X-P:n kanssa tulen 45 Specialiinkin. Soitan ensin oman settini, ja teen sitten K-X-P:lle videot ja valot.

Musiikkiharrastuksensa Alapuranen aloitti soittamalla örinämetallia kempeleläisessä kellaribändissä. Elektroninen musiikki tuli kuvioihin 1990-luvun alkupuolella, kun Koskelankylän Walolla pidetystä Oulun Panttilainaamon huutokaupasta tarttui mukaan Yamaha Portasound -kosketinsoitin.

Porttia elektronisen musiikin suuntaan olivat raottaneet industrial metal -bändit, kuten Ministry ja Godflesh. Oululaisen The Leo Bugarilovesin äänimaailma avarsi näkemystä elektronisesta musiikista entisestään.

– The Leo Bugariloves oli tosi siisti, kun se oli aivan erilaista. En oikein tiennyt, mitä se oli. Minulla ei ollut sellaista musiikin historian tuntemusta, Alapuranen kertoo.

– Olen vasta jälkijättöisesti tutustunut elektronisen musiikin monimuotoiseen kirjoon. Viime vuosina olen kuunnellut paljon esimerkiksi jotain Jamaikan dancehall-juttuja, joita en olisi silloin kuunnellut kirveelläkään.

O Samuli A:n oma musiikkityyli on hakenut uomiaan vuosien varrella. Pohjimmiltaan se on omanlainen sekoitus soundimaailmoja, joihin Alapuranen on milloinkin törmännyt.

Kymmenen vuotta sitten aikaansaannokset olivat enimmäkseen ambienttia ”peräkammari-elektronicaa”. Perjantaina julkaistavan uuden Condition Yellow -albumin biiseissä on enemmän suorempia biittejä.

Instrumentaalivetoiselta uutuuslevyltä hypähtävät esille singleinäkin julkaistut Torspopipo ja Halusko se kahvia?, joita kumpaistakin värittävät Mikropuhe-puhesyntetisaattorilla toteutetut vinon humoristiset lyriikkaosuudet.

Eikä rakas harrastus ole jäänyt pelkkään musiikkiin. Alapuranen on ohjannut vuosien varrella useita kokeellisia lyhytelokuvia ja säveltänyt niihin musiikit, niinpä on ollut luontevaa, että hän on myös itse työstänyt singlelohkaisuilleen musiikkivideot.

O Samuli A levynjulkaisukiertueella 45 Specialissa Oulussa perjantaina 20.9. Mukana myös K-X-P.