Sairaalahömppään jää koukkuun – Syke-sarjassa riittää kiukuttelua ja ihmisten välistä kismaa

Syke

★★★ En ole katsonut sairaalasarjoja sitten teini-iän. Tuolloin Teho-osasto oli suosikkini. En oikein kestä verta ja laitan kädet silmien eteen aina ahdistavan tilaisuuden tullen. Syke on jo ehtinyt seitsemänteen kauteen, mutta minulle se on mystinen uutuus.

Seuraavaa Teho-osaston George Clooneya sarjasta ei ikävä kyllä löydy.

Kiukuttelua ja ihmisten välistä kismaa on tarjolla sitäkin enemmän, stereotypioita ja mystisiä lääketieteellisiä termejä, joilla tehdään tietysti pätevämpää sairaalaohjelmaa. Jossain vaiheessa on pakko googlata, mitä sarjassa oikein puhutaan.

Jossain vaiheessa on myös pakko kilauttaa ystävälle, jolla on lääketieteellistä koulutusta. Onko tämä sarja ihan puppua vai onko jossain jokin totuuden siemen? Vastausta ei tule, sillä ystävä ei sarjaa seuraa. Lääketieteen parissa työskentelevälle Huvila j& huussi on viihdettä, sairaalahömppä vain täynnä ärsytystä ja myötähäpeää.

Työyhteisön kiemurat tuttuja muuallakin

Naljailua, sisäpiirin vitsejä, kiukkua, kyräilyä ja pientä flirttiä.

Samanlaista löytyy varmasti ainakin joka toisesta työyhteisöstä, joten sarja aiheuttanee empatian oireita muissakin kuin sairaaloissa työskenteleviltä. Verta ei onnekseni kamalasti näy, ainakaan kauden ensimmäisissä jaksoissa. Mutta jos on aikaa ylipäänsä katsoa televisiota, niin kyllähän tähän helposti voi koukkuun jäädä.

Ensimmäisissä jaksoissa alkavaa kauden pääjuonta seurataan muissakin jaksoissa.

Traumapolille tuodaan merestä nostettu, eloton mies. Max pakoilee edesmenneen isänsä menestyksen varjoa.

Zahra puolestaan painii uskontonsa ja haaveidensa ristitulessa. Ilmari joutuu kyseenalaistamaan näkemyksiään, kun hypotermiapotilas kertoo kuolemanjälkeisestä kokemuksesta.

Nelonen perjantai 3.1.2020 klo 20.00.