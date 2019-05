Saiorse Ronan on Melanie, joka taistelee ihmismieleen soluttautuvia vieraita vastaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Host – Vieras

** Twilight-tarinoissa kirjailija Stephanie Meyer yhdisti vampyyriperinteen teinidraamaan. Tässä laahustavassa elokuvassa nuori rakkaus kohtaa tieteisjännärin asetelmat. Saoirse Ronan tekee parhaansa sisukkaana Melaniena, joka päättää taistella ihmismieliin soluttautuvia vieraita vastaan. Tahatonta komiikkaa riittää, mutta minuuden ja itsenäisyyden teemat saattavat hyvinkin koskettaa kohdeyleisöä eli yläkouluikäisiä katsojia. (USA 2013)

Hero tiistai 28.5. klo 21.00

Fool’s Gold – kultaakin kalliimpaa

** Fool’s Gold tarkoittaa suomeksi kissankultaa, ja aika vähän arvoa on itse elokuvassakin. Andy Tennant ohjasi yhden niistä romanttisen komedian ja toimintaseikkailun yhdistelmistä, joilla 2000-luvun alussa yritettiin houkutella pariskuntia leffaan. Lopputulos haiskahtaa kompromissilta. Aarrejahti jää silmäkarkiksi, jossa Matthew McConaughey ja Kate Hudson näyttävät hyviltä. (USA 2008)

Sub tiistai 28.5. klo 21.00

Zero Dark Thirty

***** Päivän painokkain elokuva on Kathryn Bigelow’n jännitysdraama terroristijohtaja Osama bin Ladenin jahtauksesta. Ohjaaja on adrenaliinia puhkuvien äijäporukoiden taitava kuvaaja, mutta nyt keskushenkilö on nainen Maya (Jessica Chastain). Kun ns. terrorismin vastainen sota pamahtaa käyntiin, oppii nuori CIA-agentti jättämään kyselyt väliin. Pakkomielteen kuvaukseksi tämäkin Bigelow-elokuva kiteytyy. (USA 2012)

TV5 tiistai 28.5. klo 21.00