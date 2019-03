Saara Aalto taisteli tiensä brittijulkkisten Dancing on Ice -shown finaaliin – hakee parinsa Hamish Gamanin kanssa yllätystä sunnuntai-iltana

Kilpailun tuottamaa suurta mediajulkisuutta ja mainosarvoa ei voi mitata rahassa.

Dancing on Ice -kilpailu alkoi Isossa-Britanniassa sunnuntaina 6. tammikuuta. Laulaja Saara Aalto on parin kuukauden aikana taistellut itsensä finaaliin, joka on vuorossa sunnuntaina 10. maaliskuuta.

Ohjelman idea on käytännössä sama kuin suomalaisessa Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa, mutta tanssilattian sijaan Lontoossa tanssitaan jäällä luistimet jalassa.

Kyseessä on ohjelman 11. tuotantokausi. Tv-taltioinnit nähdään Suomessa Jim-kanavalla viikon viiveellä.

Semifinaalijakson voi katsoa Jimiltä ensi sunnuntaina 10. maaliskuuta eli samoihin aikoihin, kun Englannissa kilpaillaan finaalissa. Loppuhuipennus näkyy Jimillä vasta viikon päästä 17. maaliskuuta.

Jos joku haluaa kokea sunnuntaiset luistelut tuoreeltaan, siihen löytyy helppo keino, koska kilpailun fanit yleensä lataavat kaikki osakilpailut heti samana iltana Youtubeen.

Pitää vain kirjoittaa Youtuben hakukenttään noin kello 22 maissa ”Saara Aalto and Dancing on Ice final” ja valita haun aikajaksoksi tänään. Britannian aika on kaksi tuntia Suomesta jäljessä. Finaalilähetys alkaa ITV:n kanavalla kello 20 Suomen aikaa.

Tämänkertaisessa ohjelmassa kilpaili aluksi ammattiluistelijoiden pareina 12 eri alojen julkkista. Aallon kanssa luistelee aktiiviuransa 2015 lopettanut taitoluistelija Hamish Gaman.

Jäällä on nähty Westlife-poikabändistä tunnettu Brian McFadden, useissa realitysarjoissa nähty Gemma Collins, Pussycat Dollsissa laulanut Melody Thornton, EastEnders-saippuasarjassa näytellyt Richard Blackwood, Grease-näyttelijä Didi Conn, Coronation Street -näyttelijä Jane Dandon, Australian Neighbours-sarjasta Mark Little, kriketin pelaaja Ryan Sidebottom, juontaja ja paneeliohjelmista tuttu Saira Khan, Love Island-finalisti Wes Nelson sekä tanssija James Jordan.

Joka jaksossa kilpailijat esittävät jäätanssinumeron, josta ammattilaistuomarit antavat pisteitä. Kotiyleisö äänestää puhelimitse.

Tuomaristossa istuvat tässä kilpailussa legendaarinen jäätanssipari Jayne Torvill and Christopher Dean, australialainen koreografi, laulaja ja teatterituottaja Jason Gardiner sekä tanssija, koreografi ja juontaja Ashley Banjo.

Viime sunnuntaina käydystä semifinaalista finaaliin jatkoi kolme paria, ja Saara Aalto on joukossa mukana ainoana naiskilpailijana.

Saaran lisäksi finaalissa kilpailevat Wes Nelson ja James Jordan pareineen.

– Briteissä yleisö on ollut hieman närkästynyt siitä, että Jordan on ylipäätään mukana kisassa, sillä hänet tunnetaan paikallisen Tanssii tähtien kanssa (Strictly Come Dancing) -ohjelman tanssinopettajana. Hänellä on katsottu olevan epäreilu etulyöntiasema muihin kilpailijoihin nähden, kertoo Nelonen Median tuottaja Mia Paavonen.

– Toisaalta on mukavaa, että James jatkaa, sillä hänen luistelunopettajansa kisassa on suomalainen Alexandra Schauman.

Tasapuolisuuden nimissä suomalaisten on hyvä muistaa, että Saara Aaltokin kilpaili Britannian X-Factorissa 2016 kokeneena, akateemisesti koulutettuna muusikkona amatöörejä vastaan.

Aalto on lisäksi käynyt lapsuudessaan taitoluistelukoulua Raksilan jäähallissa.

Dancing on Ice -yleisöäänet ja tuomareiden antamat pisteet lasketaan yhteen.

Kaksi vähiten pisteitä ja ääniä saanutta paria joutuu kilpailemaan paikastaan ylimääräisellä tanssinumerolla, minkä jälkeen tuomarit päättävät, kumpi pareista putoaa kilpailusta.

– Saara Aalto on omien laskujeni mukaan joutunut tähän tilanteeseen kolme kertaa kauden aikana, viimeksi viime sunnuntain semifinaalissa. Jokaisella kerralla tuomarit ovat kuitenkin säästäneet hänet, sanoo Mia Paavonen.

Vastaavasti kävi usein myös brittien X-Factorissa. Tuomarit pelastivat huonosti yleisöääniä keränneen Saaran, joka lopulta sijoittui kokonaiskilpailun kakkoseksi.

Kyseisen X-Factorin jälkeen keskusteltiin vilkkaasti myös siitä, kuinka pitkälle käsikirjoitettuja nämä suurten tv-yhtiöiden julkkiskisat loppujen lopuksi ovat.

Ainakin kilpailijoiden haastattelut ohjattiin X-Factorissa 2016 tarkkaan ja ne kuvattiin tarvittaessa useampaan otteeseen.

Vaatiiko myyvä brittiläinen tv-dramaturgia kilpailijoiksi Aallon kaltaisia, mielellään koulukiusattuja ja syrjittyjä altavastaajia, jotka silkalla tahdonvoimallaan etenevät ikään kuin ”from rags to riches”, ryysyistä rikkauksiin?

Ohjelman tuottava tv-yhtiö ja todennäköisesti myös kilpailijat tietävät vastauksen, mutta eivät kerro, tai eivät sopimussyistä voi kertoa.

Englantilaisen Daily Express -lehden vahvistamattomien tietojen mukaan jokaiselle julkkiskilpailijalle maksetaan esiintymiskorvausta pisimmillään kuuden kuukauden luistelu- ja harjoittelu-urakasta 20 000–100 000 puntaa eli 23 167–116 000 euroa. Kilpailun tuottamaa suurta mediajulkisuutta ja mainosarvoa ei voi mitata rahassa.

