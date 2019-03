Saara Aalto sijoittui kolmanneksi Dancing on Ice -kisassa, voittajan luistelupari oli suomalainen

Saara Aalto sijoittui parinsa Hamish Gamanin kanssa kolmanneksi Dancing on Ice -kisassa Britanniassa.

Kisan finaaliin selviytyi kolme paria, ja jokaiselta parilta nähtiin sunnuntain finaalissa kaksi esitystä.

Ilta-Sanomien mukaan Aalto ja Gaman saivat kummastakin finaaliesityksestä tuomaristolta täydet 40 pistettä. Jokainen kisan neljästä tuomarista pystyi antamaan enintään kymmenen pistettä yhdestä esityksestä. Lopputuloksen ratkaisivat yleisön antamat äänet.

So close, yet so far! @saaraaalto and @HamishGaman finish #DancingOnIce 2019 in third place, after 10 weeks of epic performances. They should be SO proud. 💙 pic.twitter.com/NMQksgmCcC