Oululaislähtöinen Saara Aalto nähdään Queenin musiikkiin pohjautuvan We Will Rock You -musikaalin päätähtenä. Musikaali saa suomenkielisen ensi-iltansa Helsingin Messukeskus Amfi -teatterissa huhtikuussa 2020.

Muissa päärooleissa nähdään Laura Voutilainen, Jussu Pöyhönen, Mikael Saari, Matti Leino, Jennie Storbacka ja Lauri Mikkola.

– Suomalaisten rakastamat tähdet tullaan näkemään musikaalissa hurmaavan yllätyksellisissä rooleissa. Esimerkiksi Aalto tekee itselleen aivan uudenlaisen roolin sarkastisena ja kapinahenkisenä Scaramouchena, joka inhoaa kaikkea tyttömäistä. Voutilainen nähdään puolestaan herkullisessa roolissa Killer Queeninä, joka on ilkeämielinen yksinvaltias, oikea tyranni, kertoo musikaalin vastaava tuottaja Johan Storgård.

Musikaalin ohjaa lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan sekä ohjauksistaan tunnettu Maria Sid. Queenin kappaleet suomentaa Mariska, puvustuksen suunnittelee muotisuunnittelija Teemu Muurimäki ja kapellimestarina toimii Kristian Nyman.

We Will Rock You on hersyvällä huumorilla kuorrutettu vauhdikas musikaali kaipuusta elää täysillä. Musikaalissa kuullaan Queenin kappaleista muun muassa I Want to Break Free, Under Pressure, Bohemian Rhapsody ja Another One Bites the Dust suomeksi sovitettuina.