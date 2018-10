Saara Aalto on ollut viime viikkoina magnesiumin suurkuluttaja. Englannin Dancing on Ice -ohjelmaa varten treenaava monitaituri on palannut luistimille parinkymmenen vuoden tauon jälkeen.

Saara Aalto kiertää parhaillaan uuden Wild Wild Wonderland -levynsä kunniaksi samannimisellä kiertueella. Ensi perjantaina on Oulun-konsertin vuoro. KUVA: Nana Simelius

– Se on ollut ihanaa, mutta vaativaa. Huomaan, että meillä suomalaisilla on aika hyvät perusluistelutaidot, kun vertaa englantilaisiin. Jalat ovat silti olleet aika kipeänä, Aalto myöntää.

Aalto piti luistelusta jo lapsena. Pitkäkankaan ala-asteen vieressä oli kenttä, jossa tuli viihdyttyä talvisin. Aalto kävi myös taitoluistelukoulua Raksilan jäähallissa viiden kuuden vuoden iässä.

– Itse en muista siitä juuri mitään, mutta äiti on kertonut, että tykkäsin kovasti. Taitoluistelusta piti kuitenkin luopua siinä vaiheessa, kun treenejä olisi ollut useampana kertana viikossa ja jopa ennen koulua. Me asuimme Oulunsalossa, joten se asetti omat rajoitteensa.

Nyt Aalto saa jatkaa kesken jäänyttä jääprinsessan uraansa.

– Olin tosi iloinen, kun minua pyydettiin mukaan. Lähden kisaan nautiskelemaan ja innoissani siitä, että saan oppia uuden taidon. Olen seurannut edellisiä tuotantokausia ja on ollut huikeaa nähdä, miten paljon kilpailijat ovat kehittyneet lyhyessä ajassa.

Alun alkaen ei ollut aivan selvää, pystyykö Aalto osallistumaan ohjelmaan.

– Kiertueeni Suomessa oli sovittu jo aiemmin. Onneksi pystyin yhdistämään nämä siten, että sain erikoisluvan treenata Suomessa oman valmentajan johdolla kiertueen ajan. Se tarkoittaa sitä, että luistelen aamulla pari tuntia ja sen jälkeen alkaa valmistautuminen illan show’hun. Huomaan, ettei se ole aivan helppoa. Kun on treenannut kylmässä hallissa, tekisi vain mieli käpertyä lämpimään peiton alle. Mutta on minussa sen verran sisua, että treenit hoidetaan kyllä.

Saara Aalto on Wild Wild Wonderland-nimellä kulkevasta kiertueestaan innoissaan.

– On ihanaa päästä vihdoin tekemään tämä kiertue Suomessa. Ihmiset ovat jo odottaneet sitä.

Mukana ovat bändi, tanssijat, asut ja screenit, joten luvassa on kokonaisvaltainen spektaakkeli. Kiertueen suunnittelussa on ollut mukana monen eri alan ammattilaisia.

– Vaikka olenkin vähän tällainen kapteeniluonne ja suunnittelen asiat itse todella pitkälle, on mukavaa saada turvautua ammattilaisten apuun. Haluan tehdä hommat laadukkaasti.

Aalto lupaa, että Wild Wild Wonderland näyttää yleisölle hänen kaikki puolensa.

– Mukana on myös rauhallisia numeroita ja omien biisien lisäksi joitain X Factor -biisejä. Yllätyksiäkin mahtuu mukaan, Aalto lupaa.

Aallon keväällä julkaistu Wild Wild Wonderland -levy on saanut yleisön keskuudessa hyvän vastaanoton.

– Olen saanut kiitosta muun muassa siitä, että levy on klassista poppia, jota ei kovin moni tee. Paljon on tullut myös sellaista palautetta, että biisini ovat antaneet voimaa ja inspiraatiota. Haluankin luoda ihmisille kokonaisvaltaisen kokemuksen. Elämyksen korville, silmille ja sydämelle.

Kotikaupungin keikoissa on erityinen energia.

– Ouluun on tosi kiva tulla. Madetojan sali on itselleni myös tärkeä paikka.

Kun 16 paikkakuntaa kattava kiertue on ohi, Aalto panostaa loppuvuoden luisteluun. Tammikuussa alkavat Dancig on Ice -livelähetykset.

– Se on tammi–helmikuun isoin tv-show Briteissä ja sitä seuraa viikoittain kahdeksan miljoonaa ihmistä. Onhan se huikeaa!