Roolityöstään Cannesissa palkittu Timohty Spall ei siloittele maisemamaalari William Turnerina – loistokas elokuva saa viisi tähteä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Mr. Turner

★★★★★ Timothy Spall taisi ensimmäisen kerran tulla meillä tutuksi siirtolaisduunarina sarjassa Näkemiin vaan, muru. Sen jälkeen hänen peikkomaisen yrmeä hahmonsa on kelvannut varsinkin ohjaaja Mike Leighille, jonka elokuvissa eletään ilman siloittelua. Niinpä maisemamaalauksen uranuurtaja William Turnerkin on elämäkerrassa läsnä nahkoineen, karvoineen ja murahteluineen. Ja siksi hänen työnsä niin kohottaakin. (Britannia 2014) Yle Teema & Fem perjantai 14.12. klo 21.00.

007 Spectre

★★★ Daniel Craig pääsi neljännellä James Bond -keikallaan jahtaamaan samaa rikollissyndikaattia, josta jo Sean Connerylla riitti riesaa. Menneisyys ja nostalgia ovatkin avainsanoja Sam Mendesin ohjaamassa toimintaseikkailussa, jossa agenttimaailman sooloilijalle koittaa tukalat paikat. Heti kärkeen isopomo M:ltä tulee lomautus. Eipä ihme, kun vanhan kelpo Judi Denchin jälkeen roolin peri takakireä Ralph Fiennes. (Britannia 2015) Nelonen perjantai 14.12. klo 21.00.

Love and Other Drugs

★★★ Viagra on ollut loputon lähde härskille, nololle tai muuten matalalentoiselle komedialle. Siksi Edward Zwickin elokuva on pieni ihme: suorasukainen, mutta pohjimmiltaan lämminhenkinen romanttinen komedia lääkkeen läpimurron ajoilta. Jake Gyllenhaal on potenssipillerin myyntimies Jamie, joka pääsee paitsi koville kierroksille, myös läheisiin väleihin Anne Hathawayn esittämän Maggien kanssa. Pohjalla on jopa tositarinaa. (USA 2010) Ava perjantai 14.12. klo 21.00.