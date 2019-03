Romanilasten surullinen kohtalo – Stacey Dooley tapaa Unkarissa äitejä, joiden lapset viranomaiset ovat hakeneet poliisien kanssa

Stacey Dooley: Romanilasten tragedia

★★★★ Stacey Dooley on heikkojen, naisten ja lasten puolella. Nyt hän on matkustanut Unkariin selvittämään, miksi lastenkodeissa on niin paljon romanilapsia.

Tapaamme perheitä, jotka elävät hirvittävän likaisissa röttelöissä ja pimeydessä ilman sähköjä. Dooley jututtaa äitejä, joiden lapset viranomaiset ovat vieneet. Sitä ei tehdä mitenkään pehmeästi, vaan viranomaiset hakevat lapset poliisien kanssa ilman ennakkovaroitusta. Mitenkään hyvin sellaiset tilanteet eivät tietenkään mene – varsinkaan lapsen kannalta.

Asiaan liittyy myös kyläpäällikön uhkauksia lasten huostaanotoilla, joilla romaneja pelotellaan ja häädetään pois alueelta.

Romanilasten huostaanotot on osa isompaa yhteiskunnallista ongelmaa. Unkarissa on suuri ja köyhä romaniväestö, ja samalla avoimen rasistiset puolueet ovat lisänneet kannatustaan.

Karuissa lastenkodeissa rehottaa prostituutio

Vanhemmille sanotaan, että nyt lapset pääsevät turvalliseen paikkaan, jossa he saavat kasvaa rauhassa.

Kunpa olisikin niin, mutta totuus on vielä karumpi. Lastenkodeissa on ehkä materian puolesta asiat paremmin, mutta siellä rehottaa hyväksikäyttö, väkivalta, huumeet ja prostituutio. Jopa 10–11-vuotiaita tyttöjä myydään eteenpäin.

Viranomaisten kyyninen asenne järkyttää. Ääneen pääsee myös aidosti lapsista huolissaan oleva työntekijä, nimettömänä ja kasvottomana.

