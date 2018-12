Richard Gere tavaa ja tankkaa tyttärensä kanssa – taustalla häämöttelee elämän tyhjyys

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Bee Season

★★★ Suomen kieli on oivallinen asia sikälikin, että yleensä kun sanan lausuu ääneen, on selvää myös, miten se kirjoitetaan. Toista on vaikkapa englanninkielisissä maissa, minkä vuoksi tavauskilpailut ovat niissä kova juttu. Hiertävässä perhedraamassa yliopistomies Richard Gere valmentaa vimmatusti tytärtään semmoisiin. Näkökulma on kieltämättä kapea, mutta kyllä sieltä elämän tyhjyys häämöttää. Äitinä oireilee Juliette Binoche. (USA 2005)

Ava perjantai 7.12. klo 21.00

Sommersby

★★★ Richard Gere on huomattavasti säyseämpi Jon Amielin ohjaamassa historiallisessa aviodraamassa. Itse asiassa kotihirmu mies palaa kuuden vuoden jälkeen Pohjois-Amerikan sisällissodasta maatilalleen Tennesseehen niin lempeänä, että vaimo alkaa epäillä, onko kyseessä sama ukko ollenkaan. Mysteeritarina voisi olla rohevampikin, mutta silmä lepää sen kuvissa. Geren ja Jodie Fosterin välillä on epäilystä ja läheisyyttä. (USA 1993)

Yle Teema & Fem perjantai 7.12. klo 21.00

Viides valta

★★ Benedict Cumberbatch näyttelisi vivahteikkaasti vaikka nyhtökaurapussia, joten miksei sitten Julian Assangea? WikiLeaksin perustajan ja maailmankuulun tietovuotajan hahmo saa monta kiinnostavaa särmää Bill Condonin ohjaamassa henkilökuvassa. Myös Daniel Brühl on intensiivinen tapaus tämän yhteistyökumppanina Daniel Domscheit-Bergina. Muuten elokuva on hajanaista paasausta. Ensiesitys. (USA/Britannia 2012)

Nelonen perjantai 7.12. klo 22.00