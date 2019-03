Raskaus yllättää ikisinkku Bridgetin – mutta päivän toinen elokuva saa täydet viisi tähteä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Bridget Jones’s Baby

★★★ Bridget piti 12 vuotta taukoa, mutta Renée Zellweger on nolojen tilanteiden naisena muuttunut vain kasvonpiirteiltään. Sharon Maguiren romanttisessa komediassa hykerrellään tuttuun tapaan kahden miehen välillä, mutta yli nelikymppisen ikisinkun raskaus yllättää – hänet itsensä myös, sillä isästä ei ole varmuutta. Colin Firth on yhä vakaa Mark, mutta Hugh Grant on tehnyt tilaa Patrick Dempseyn komealle Jackille. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 lauantaina 16.3. klo 21.00

Norm of the North

★★ Me suomalaiset olemme jääkarhujen erikoistuntijoita – kuulemma. Siksi minäkin voin tässä vakain äänin lausua, ettei valkean Norm-karhun animaatioseikkailu tee hienolle eläinlajille kunniaa. Ice Age, Happy Feet ja monet muut eläinten ilonpidot saivat pieruvitsailevan jäljittelijän, jossa Norm lähtee sinänsä ajankohtaisesti New Yorkiin puhumaan kotiseutunsa puolesta. Suomea sielläkin tässä tapauksessa puhutaan. Ensiesitys. (USA 2016)

MTV3 lauantaina 16.3. klo 13.00

Collateral - väärä aika, väärä paikka

★★★★★ Suomalainen taksiuudistus on tuottanut monta ikävää yllätystä, muttei sentään tällaista painajaista kuin Michael Mannin jännärissä. Losangelesilainen taksikuski saa takapenkilleen keikkakierrosta tekevä palkkamurhaajan. Tom Cruise on parhaimmillaan hahmoissa, joiden korvien välissä piuhat ovat vinksallaan, ja sellainen on totta vie nyt kysymyksessä. Katsojan on helppo samaistua Jamie Foxxin eleettömiin paniikkitunnelmiin. (USA 2004)

Nelonen lauantaina 16.3. klo 23.50