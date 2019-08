Raqqa pelastamassa ollut Bagok asuu Suomessa

Dokumenttiprojekti: Raqqan pelastajat

★★★ Paul Moreiran dokumentti alkaa kuvilla talvisesta Oulusta.

Raqqan pelastajat kertoo nuorista miehistä, jotka lähtivät Syyriaan taistellakseen kurdien rinnalla islamilaista äärijärjestöä Isistä vastaan.

Ohjelma kertoo miesten ajatuksista ja kotiinpaluusta, ei kovin paljon taisteluista.

Länsimaista tuli Syyriaan kurdien tueksi noin tuhat taistelijaa, mukana oli myös oululainen Bagok-taistelijanimeä käyttävä mies. Hän ei salannut lähtöään perheeltään, kuten jotkut tekivät.

Parhaiten mieleen jää italialainen Marcello. Hänellä on vahva aatteellinen pohja toiminnalleen. Kotiin palattuaan hän on jatkanut poliittista taistelua. Marcello sanoo Isisistä, että se käyttää yhteiskuntamme heikkouksia meitä vastaan, me teimme ihmisistä ulkopuolisia.

Pohjois-Syyriassa oleva Raqqa vapautettiin kovien taisteluiden jälkeen 2017. Kaupunki oli raunioina. Isis teki Raqqasta vuonna 2014 epävirallisen pääkaupunkinsa.

