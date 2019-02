Rahamies muistelee vuoristorataa Wall Streetillä – siitä aukeaa näkymä rahamaailman höynäytyksiin ja rötöksiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Wolf of Wall Street

Pörssimeklari Jordan Belfordin muistelmista aukeaa villi näkymä rahamaailman rötöksiin ja höynäytyksiin. Kun vuoden 1987 romahdus koettelee Wall Streetiä, hyppää alan ketku vuoristoradan vaunusta toiseen, halpaosakkeisiin. Kiihkeä ajankuva sopi hyvin rikostarinoiden konkarille Martin Scorseselle. Kirkasotsaisen huijarin rooli istuu puolestaan Leonardo DiCapriolle, joka on säilyttänyt jotain poikamaisuudestaan. (USA 2013)

Yle Teema & Fem perjantai 1.2. klo 21.00

Brokeback Mountain

Rodeoratsastaja ja maatilan apulainen rakastuvat paimenkeikalla 1960-luvun Wyomingissa. Ohjaaja Ang Leen käsissä siitä tuli rakkauselokuvan moderni klassikko, jossa maanläheiset toiminnan miehet joutuvat kantamaan salaisuuden ja ennakkoluulojen taakkaa. Samalla lankeaa uutta valoa moneen perinteiseen lännenelokuvaan. Anne Proulxin novelli sai inhimilliset kasvot Heath Ledgeristä ja Jake Gyllenhaalista. (USA 2005)

Ava perjantai 1.2. klo 21.00

Non-Stop

Vuosi sitten jännärissä The Commuter Liam Neeson pelasteli porukkaa lähijunassa. Se sujui rutiinilla, sillä hän oli samalla asialla jo tässä elokuvassa, jonka ohjasi samainen Jaume Collet-Serra. Neeson on suruaan pois tissutteleva lentoyhtiön poliisi, jota tuntematon viestittelijä kiristää New York – Lontoo-lennolla. Matkustamon painekattilaan pakataan niin monta yllätystä, ettei asetelman teoreettisuus ehdi harmittaa. (USA 2014)

Kutonen perjantai 1.2. klo 21.00