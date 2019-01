Radiomakasiini: Jazzin legendat keikkailivat Suomessa ahkerasti – radiossa voi myös kysyä lumesta ja kuulla palkittua lastenkirjaa

1960-luku oli kansainvälisten jazz-konserttien kulta-aikaa Suomessa. Yleisradio tallensi monet esiintymiset.

Jazzlegendat Suomessa – arkistot aukeavat on 25-osainen sarja, jossa kuullaan Kulttuuritalossa Helsingissä soittaneita muusikkoja. Heitä ovat muun muassa Oscar Peterson, Ella Fitzerald ja Count Basie Orchestra.

Kaikki jaksot jäävät Yle Areenaan.

Jazzlegendat Suomessa – arkistot aukeavat, Yle Radio 1 ma 21.1. klo 14.00

Lapsi, menetys ja suru

Surunsyömä on Petja Lähteen kirjoittama ja Arvid Lydecken -palkittu kirja isästä, Pentti-pojasta ja surusta. Äiti on kuollut syöpään.

Kolmiosaisen Surunsyömä-lastenkuunnelman jokainen jakso kestää 15 minuuttia. Uusinta on aina seuraavana lauantaina.

Tarinoita lapsille: Surunsyömä, Yle Puhe su 20.1. klo 7.45.

Roskasta tehty soitin on myös veistos

Teos on kahden muusikon, Éva Polgárin ja Mikael Jurmun, sekä kahden visuaalisen taiteilijan, Nea Lindgrenin ja Sándor Vályn, projekti. Soittimet on rakennettu roskista löydetyistä materiaaleista. Jokainen soitin on myös veistos.

Ääniversumi: Dutch Futurismo – Festival of Misfits, Yle Radio 1 ti 22.1. klo 21.00.

Mitä olet aina halunnut tietää lumesta?

Nuoskaa, tykkyä, hyydettä vai vain lunta? Soita ja kysy mitä vain lumesta tai kerro omia lumimuistojasi.

Kaksituntisen ohjelman ajan studiossa ovat johtava hydrologi Bertel Vehviläinen ja professori Matti Leppäranta, joka on tehnyt tutkimusmatkoja muun muassa Etelämantereelle. Toimittajina ovat Minna Pyykkö ja Markus Turunen. Puhelinnumero studioon on 0203–17600.

Luonto-Suomen lumi-ilta, Yle Radio Suomi ke 23.1. klo 18.02.